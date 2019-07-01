Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РоссииРИАМО 02:32

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости. Постановление об изменениях было принято правительством в конце января.
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В «Роскачестве» отчитались об итогах проверки молочной продукции

RT на русском07:54

В Роскачестве рассказали об итогах рейда по проверке молочной продукции

Российская газетавчера в 17:00

В России с сегодняшнего дня меняются правила продажи молочных продуктов

Эхо Москвы01:32

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

РИА Новости00:27

Роскачество проверит соблюдение новых правил продажи молочной продукции

Известиявчера в 17:52

Роскачество проверит магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции

ТАССвчера в 17:30

Правила продажи молока с 1 июля резко изменились

Газета.Ru03:30
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:33, Вашингтон
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Общество

Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области

Обновлено в 20:36
Кино

Люк Бессон не приедет в Россию на премьеру фильма «Анна»

Фильм «Анна» является римейк культового фильма Бессона «Никита», снятого в 1990 году. Действия ленты происходят в Москве в 1987 году.
Обновлено в 10:18
Здоровье

Россиянок попросили не менять кроссовки на шпильки

Главный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе призвал женщин не злоупотреблять резкой сменой спортивной обуви на каблуки из-за риска микронадрывов связок, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:22
Транспорт

«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу после решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу, так как авиационные власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Гаджеты

Samsung снова стал лидером на российском рынке

Samsung опережает бренды Honor и Apple, вновь возвращаясь на первое место по продажам смартфонов в России.
Обновлено в 19:53
Наука

Аналог ботокса оказался эффективным оружием против малярийных комаров

Обновлено в 05:18
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Обновлено в 12:05
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено в 12:30
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Футбол

Черышев вспомнил о победе над испанцами на ЧМ-2018. Тут есть Акинфеев

Обновлено в 07:56
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:07
Происшествия

В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Происшествия

В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Экономика

Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год

Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Хоккей

Варламов подписал четырехлетний контракт с «Айлендерс»

Обновлено в 18:28
Гаджеты

Названа настоящая причина ухода из Apple главного дизайнера

Как утверждается, Айв был разочарован тем, что Тим Кук «мало интересовался процессом создания продукта» и тем, что в совет директоров Apple стали чаще входить директора, не имевшие опыта работы в Apple.
Обновлено в 10:45
Экономика

Эксперты оценили планы правительства по борьбе с бедностью

Эксперты уверены, что правительство не справится с такой задачей. Тем более что бедных и нищих в России гораздо больше чем считает Росстат.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Авто

Mazda отзывает более 25 тыс. Mazda3 в США из-за отваливающихся колес

Обновлено вчера в 23:14
Авто

В России запретили ввоз многоместных праворульных автомобилей

Запрет на ввоз праворульных многоместных автомобилей вступил в силу на территории России. Информацию об этом передает издание OANews.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного

Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Российско-монгольские учения «Селенга-2019» стартуют 15 августа

В учениях планируется задействовать более тысячи военнослужащих РФ и Монголии.
Обновлено в 21:01
Экономика

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Транспорт

Минтранс хочет ввести жесткие правила для водителей системы BlaBlaCar

Обновлено в 05:27
Авто

Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector

Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
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