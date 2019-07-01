Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РоссииРИАМО 02:32
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости. Постановление об изменениях было принято правительством в конце января.
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В Роскачестве рассказали об итогах рейда по проверке молочной продукции
Российская газетавчера в 17:00
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:33, Вашингтон
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
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Россиянок попросили не менять кроссовки на шпильки
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Обновлено в 20:22
Транспорт
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу после решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу, так как авиационные власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
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Гаджеты
Samsung снова стал лидером на российском рынке
Samsung опережает бренды Honor и Apple, вновь возвращаясь на первое место по продажам смартфонов в России.
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В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:07
Происшествия
В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту
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Обновлено в 18:28
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
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Экономика
Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
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Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Хоккей
Варламов подписал четырехлетний контракт с «Айлендерс»
Обновлено в 18:28
Гаджеты
Названа настоящая причина ухода из Apple главного дизайнера
Как утверждается, Айв был разочарован тем, что Тим Кук «мало интересовался процессом создания продукта» и тем, что в совет директоров Apple стали чаще входить директора, не имевшие опыта работы в Apple.
Обновлено в 10:45
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Эксперты оценили планы правительства по борьбе с бедностью
Эксперты уверены, что правительство не справится с такой задачей. Тем более что бедных и нищих в России гораздо больше чем считает Росстат.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Авто
Mazda отзывает более 25 тыс. Mazda3 в США из-за отваливающихся колес
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Запрет на ввоз праворульных многоместных автомобилей вступил в силу на территории России. Информацию об этом передает издание OANews.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Российско-монгольские учения «Селенга-2019» стартуют 15 августа
В учениях планируется задействовать более тысячи военнослужащих РФ и Монголии.
Обновлено в 21:01
Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
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Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector
Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
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