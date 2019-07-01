Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РоссииРИАМО 02:32

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости. Постановление об изменениях было принято правительством в конце января.
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Роскачество проверит, соблюдают ли магазины новые правила продажи молочных продуктов

Комсомольская правда08:15

Роскачество проверит магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции

ТАССвчера в 17:30

Правила продажи молока с 1 июля резко изменились

Газета.Ru03:30

В России с сегодняшнего дня меняются правила продажи молочных продуктов

Эхо Москвы01:32

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

РИА Новости00:27

В магазинах России вводятся новые правила продажи молочных продуктов

Вести.Ruвчера в 23:16

В «Роскачестве» отчитались об итогах проверки молочной продукции

RT на русском07:54
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
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Умерла актриса Надежда Чередниченко

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Четыре кандидата в губернаторы Петербурга прошли муниципальный фильтр

Четыре кандидата в губернаторы Петербурга собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов — не менее 155.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Обновлено в 13:11
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В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Гаджеты

Прототипы смартфонов Nokia продают на eBay за $2000

На eBay появились два прототипа смартфонов Nokia, которые так и не вышли в продажу – Nokia Kataya и Nokia Ion Mini.
Обновлено в 11:30
Происшествия

На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов

Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 11:11
Хоккей

Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

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Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Общество

Мексиканский город завалило градом

Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Политика

Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено в 12:31
Политика

Грузия сменит посла на Украине

Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на КПП

Неизвестный нанёс смертельное ранение полицейскому на контрольно-заградительном посту в Чечне.
Обновлено в 08:43
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

Стала известна дата расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым

Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Удар ополчения по американскому Humvee - появились кадры уничтоженного под Донецком автомобиля ВСУ

В Сеть попали кадры украинского военного автомобиля HMMWV, уничтоженного после боестолкновения с военнослужащими вооруженных сил самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 13:46
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Германии потерпел крушение военный вертолет

Обновлено в 09:23
Транспорт

Движение троллейбусов на юге Москвы затруднено из-за повреждения сетей

Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Российские истребители названы возможной заменой F-35 для Турции

Турция рассмотрит покупку российских истребителей, если США откажутся поставлять F-35 Анкаре, сообщают информационные агентства.
Обновлено в 15:10
Общество

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Космос

Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами

«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
Обновлено в 05:39
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол

«Спартак» запретил проход на стадион известному фанату ЦСКА за расизм

Обновлено в 14:01
Культура

Бари Алибасов кинул Дмитрия Шепелева

Обновлено в 06:12
Экономика

Суд взыскал с семьи Плешакова 60 млн рублей

Арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск конкурсного управляющего обанкротившейся компании «Трансаэро» и взыскал с Александра Плешакова, а также его родственников порядка 60 млн рублей, сообщил портал «Банки.ру».
Обновлено в 14:35
Происшествия

Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»

Вчера на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд избрал меру пресечения - домашний арест.
Обновлено в 09:04
Спорт

Определились все участники плей-офф женского Евробаскета-2019

По итогам матчей третьего — заключительного — тура группового раунда женского чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Латвии и Сербии, определились все участники плей-офф турнира.
Обновлено вчера в 17:31
Армия и оружие

Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

Обновлено в 09:51
Происшествия

Бывшего главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию

Власти Черногории экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина, которого в России подозревают в растрате 52,5 млн руб. в составе организованной группы (ст. 160 УК РФ), сообщает Генпрокуратура.
Обновлено в 14:26
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