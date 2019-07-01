Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РоссииРИАМО 02:32
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости. Постановление об изменениях было принято правительством в конце января.
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Роскачество проверит, соблюдают ли магазины новые правила продажи молочных продуктов
Комсомольская правда08:15
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В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
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Политика
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих
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Политика
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Неизвестный нанёс смертельное ранение полицейскому на контрольно-заградительном посту в Чечне.
Обновлено в 08:43
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Удар ополчения по американскому Humvee - появились кадры уничтоженного под Донецком автомобиля ВСУ
В Сеть попали кадры украинского военного автомобиля HMMWV, уничтоженного после боестолкновения с военнослужащими вооруженных сил самопровозглашенной ДНР.
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В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Происшествия
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Обновлено в 09:23
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Российские истребители названы возможной заменой F-35 для Турции
Турция рассмотрит покупку российских истребителей, если США откажутся поставлять F-35 Анкаре, сообщают информационные агентства.
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Общество
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
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Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами
«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
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Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
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Бари Алибасов кинул Дмитрия Шепелева
Обновлено в 06:12
Экономика
Суд взыскал с семьи Плешакова 60 млн рублей
Арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск конкурсного управляющего обанкротившейся компании «Трансаэро» и взыскал с Александра Плешакова, а также его родственников порядка 60 млн рублей, сообщил портал «Банки.ру».
Обновлено в 14:35
Происшествия
Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»
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Обновлено в 09:04
Спорт
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По итогам матчей третьего — заключительного — тура группового раунда женского чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Латвии и Сербии, определились все участники плей-офф турнира.
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Происшествия
Бывшего главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию
Власти Черногории экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина, которого в России подозревают в растрате 52,5 млн руб. в составе организованной группы (ст. 160 УК РФ), сообщает Генпрокуратура.
Обновлено в 14:26