Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РоссииРИАМО 02:32

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости. Постановление об изменениях было принято правительством в конце января.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В «Роскачестве» отчитались об итогах проверки молочной продукции

RT на русском07:54

Роскачество проверит магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции

ТАССвчера в 17:30

Правила продажи молока с 1 июля резко изменились

Газета.Ru03:30

В России с сегодняшнего дня меняются правила продажи молочных продуктов

Эхо Москвы01:32

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

РИА Новости00:27

В магазинах России вводятся новые правила продажи молочных продуктов

Вести.Ruвчера в 23:16

Роскачество проверит, соблюдают ли магазины новые правила продажи молочных продуктов

Комсомольская правда08:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Политика

Песков отреагировал на отказ выступать в России Катамадзе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал в интервью с журналистами информацию об отказе грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России.
Обновлено в 06:25
Политика

В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов

Обновлено в 10:36
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12

12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.
Обновлено в 09:37
Кино

Джордж Мартин высказался о фанатах «Игры престолов»

Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин высказался о фанатах сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Хоккей

СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»

Обновлено в 13:39
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Ресурс двигателя после перекалибровки ЭБУ не пострадал. Обновленные внедорожники уже появились у официальных дилеров марки.
Обновлено в 09:00
Общество

В Москву вновь придет похолодание

Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Энергетика

Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками

Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток

Хорошёвский суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Алексея Навального за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Рябков отметил важность участия Парижа и Лондона в ядерном разоружении

Россия поддержит подключение Франции и Британии к обсуждению процесса сокращения ядерного вооружения в многостороннем формате, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».
Обновлено в 10:29
Происшествия

Дело журналиста Ивана Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил подозреваемым журналист «Медузы» Иван Голунов, передали в Следственный комитет, написал в своем телеграм-канале «ВЛагерь» адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 13:37
Политика

Генпрокуратура Украины выдвинула новые обвинения против главы ЛНР

Генпрокуратура Украины сообщила, что против главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника выдвинуты новые обвинения по трем статьям уголовного кодекса.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына

Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие

Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Политика

Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей

В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Происшествия

В Германии потерпел крушение военный вертолёт

Как сообщает издание, принадлежавший Бундесверу военный вертолет (тип не называется), потерпел крушение в Нижней Саксонии в районе Хамельн-Пирмонт близ коммуны Эрцен.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие

Тральщик Балтфлота обезвредил десять немецких мин в Финском заливе

Обновлено в 08:50
Здоровье

Минздрав предложил проверять студентов на наркотики

Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.
Обновлено в 13:15
Технологии

Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»

Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Технологии

На смартфоны для российских чиновников потратят 23 млрд рублей

Переход на защищенную ОС займет шесть лет и на это по приблизительным подсчетам «Ростелекома» потребуется 23,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Политика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

Медведев напомнил, что с начала года МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума, страховые и социальные пенсии проиндексировали выше инфляции.
Обновлено в 10:47
Транспорт

РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.
Обновлено в 11:08
Гаджеты

В Сети показали созданные по чертежам рендеры iPhone 2019 года

Обновлено в 13:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное