Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФГазета.Ru вчера в 21:42

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
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В России изменились правила продажи молочных продуктов

RT на русскомвчера в 20:36

В России изменились правила продажи молочных продуктов

РИА Новости00:27

В магазинах России вводятся новые правила продажи молочных продуктов

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Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

Газета.Ruвчера в 21:42

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Роскачество проверит соблюдение новых правил продажи молочной продукции

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
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