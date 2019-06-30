Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФГазета.Ru 21:42

По данным агентства, Роскачество проверит магазины на соблюдение новых правил. Как отмечается, продукты без содержания заменителя молочного жира теперь необходимо размещать на отдельной полке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России изменили правила продажи молока

URA.Ru22:05

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

Газета.Ru21:42

Приобретать натуральную молочную продукцию станет проще

Go64.ru28 июня в 03:10

Роскачество проверит соблюдение новых правил продажи молочной продукции

Известия17:52

В Оренбургской области с 1 июля действуют новые правила на молочную продукцию

Московский Комсомолец05:41

В России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов

RT на русском20:36

Натуральные молочные продукты в магазинах будут размещаться отдельно

Якутия 2428 июня в 03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:35, Вашингтон
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Соловьев посмеялся над отказом Катамадзе выступать в России

Телеведущий Владимир Соловьев посмеялся над заявлением грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 18:17
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено в 21:35
Армия и оружие

Боевой заместитель: Юнус-Бек Евкуров научит армию и флот воевать

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 17:01
Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Футбол

Александр Точилин: «Заболотный и Новосельцев? Нас интересует любой игрок, который может усилить команду»

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" возможный переход группы игроков "Зенита" в сочинскую команду, в том числе нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.
Обновлено в 16:08
Политика

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
Экономика

Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям

В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.
Обновлено в 19:56
Политика

Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 20:43
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 19:42
Космос

Китай и Европа создадут приборы для российского проекта «Миллиметрон»

Обновлено в 21:57
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:14
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Общество

Интервью: «Депрессивные участки Новосибирска стали огромными заплатами»

Здания эпохи конструктивизма, который в Новосибирске выражен наиболее ярко, чем в других городах.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие

Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском

Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
Обновлено в 20:05
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Появилось видео с выжившей в затопленном Тулуне свиньей

Обновлено в 05:53
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Екатерина Вилкова о похорошевшей Анне Михалковой: «Слишком красивая. Отписываюсь!»

Анна Михалкова всегда обладала яркой индивидуальность, но, сбросив лишний вес, стала еще ярче.
Обновлено в 09:00
Политика

Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 11:13
Политика

В Совфеде оценили призыв к правительству Эстонии выйти из ПАСЕ

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT призыв Консервативной народной партии Эстонии к правительству вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения восстановить полномочия делегации России в организации.
Обновлено в 14:15
Спорт

Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо

Обновлено в 18:02
Наука

Создан браслет, помогающий контролировать эмоции

Обновлено в 05:59
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Общество

В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц

С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.
Обновлено в 21:35
Экономика

В России вступили новые правила долевого строительства

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Наука

Ученые рассказали, что чувствуют люди «перед смертью»

Ученые провели онлайн опрос более 1034 человек из 35 стран, попросив их ответить на ряд вопросов о том, испытывали ли они мистические переживания, связанные со смертью, и какими они были.
Обновлено в 05:22
Политика

Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области

Обновлено в 07:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное