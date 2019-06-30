Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФГазета.Ru 21:42
По данным агентства, Роскачество проверит магазины на соблюдение новых правил. Как отмечается, продукты без содержания заменителя молочного жира теперь необходимо размещать на отдельной полке.
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В Оренбургской области с 1 июля действуют новые правила на молочную продукцию
Московский Комсомолец05:41
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