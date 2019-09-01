Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября. Теперь призывники могут добровольно отказаться от отсрочки и досрочно демобилизоваться. Изменения внесены в ст. 22, 23, 24 и 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Правила призыва в армию изменились в России

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