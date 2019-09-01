Политика
ВедомостиВ России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе. Они были утверждены президентом 1 мая этого года.
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Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Здоровье
В селе Высокая Гора открылась новая амбулатория
В селе Высокая Гора состоялось долгожданное открытие амбулатории.
Татар-информ вчера в 22:27
Происшествия
В Брянской области умер подросток, избитый полицейским
Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.
ТАСС 08:15
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Политика
Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства
Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 09:43
Политика
Зеленский рассказал о главном достижении на посту президента Украины
Сам разговор с российским президентом Зеленский назвал самым сложным моментом за время пребывания в должности.
РИА Новости 07:50
Музыка
Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время
Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.
Телепрограмма вчера в 11:58
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Шоу-бизнес
Постройневшая Ирина Дубцова показала фигуру в леопардовом купальнике
Знаменитость представлена в слитном купальнике с леопардовым принтом и в шёлковой тунике коричневого цвета, дополняют нежный образ певицы очки в форме сердечка.
Аргументы недели 06:28
Общество
Садиста-каннибала назначили поваром в спецлечебнице
Регион online 08:19
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Единоборства
Ломаченко победил Кэмпбелла и стал чемпионом мира по трем версиям
Победа по результатам боя была присуждена украинскому боксеру, который не только смог сохранить два титула по версиям WBA Super и WBO, но и завоевать пояс WBC.
Пятый канал 00:44
Происшествия
В Делегатском парке ребенок упал с аттракциона
В Делегатском парке столицы 12-летний школьник упал с аттракциона, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 09:06
Футбол
Спарта Роттердам — Аякс 0:4 (2-й тайм)
Атакующий игрок «Аякса» Квинси Промес отличился в матче пятого тура Эредивизие против «Спарты». Он забил на 25 минуте, открыв счет.
Бомбардир.ру 09:40
Происшествия
При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
Полиция округа Мидлэнд в штате Техас сообщила о том, что несколько неизвестных открыли огонь по людям в городе Одесса.
РБК вчера в 17:58
Футбол
«Спартак» завершил летнюю трансферную кампанию
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн заявил, что красно-белые больше не собираются делать никаких приобретений в нынешнее трансферное окно.
Вести.Ru 07:50
Кино
Джуд Лоу рассказал о съемках в сериале «Новый папа»
Британский актер Джуд Лоу признался, что на съемках сериала "Новый папа" носил самый маленький в своей кинокарьере костюм, и рассказал о самой сложной для его героя вещи.
РИА Новости 09:04
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Футбол
«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ
Коммерсантъ 09:10
Армия и оружие
После удара США в Идлибе есть многочисленные разрушения и жертвы
После удара военно-воздушных сил США по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб есть многочисленные жертвы и разрушения.
REGNUM 05:22
Политика
Зеленский заявил, что готовится его личная встреча с Путиным
Зеленский заявил, что «решать все вопросы сразу, включая статус Крыма и Донбасса – очень-очень сложно».
Военное обозрение вчера в 23:43
Армия и оружие
Ливан выпустил противотанковую ракету по израильскому селению
Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что противотанковая ракета была запущена с территории Ливана в сторону израильского селения, расположенного в приграничном районе на севере страны.
ТАСС 09:45
Космос
NASA испытало систему переднего обзора для тихого сверхзвукового самолета X-59
Сам сверхзвуковой тихий пассажирский самолет X-59 спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность летать на скорости 1,5 тысячи км / час над населенной частью суши и не мешать ее жителям громкими звуками и шумами.
Дни24 вчера в 06:22
Политика
Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
РИА Новости 30 августа в 07:23
Общество
Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди
Российская газета 09:03
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Политика
Польша выставит Германии счет за Вторую мировую
Телеканал 360° 08:18
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс вчера в 08:58
Технологии
Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58