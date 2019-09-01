Политика
ИзвестияПравила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября. Теперь призывники могут добровольно отказаться от отсрочки и досрочно демобилизоваться. Изменения внесены в ст. 22, 23, 24 и 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
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Происшествия
При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
РБК вчера в 17:58
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал действия авиации США, которая нанесла удар по идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны.
RT на русском 07:55
Происшествия
В Гонконге приостановили движение аэроэкспрессов из-за демонстрантов
Движение аэроэкспрессов в международный аэропорт Гонконга приостановлено из-за действий демонстрантов, говорится в заявлении компании-оператора.
РИА Новости 03:42
Политика
Володин упрекнул Польшу в политизации итогов Второй мировой войны
Действия польского руководства, которое не пригласило представителей России на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, оскорбляют память о более чем 600 тысячах солдат и офицеров, которые погибли за освобождение Польши от фашистских войск, заявил Володин.
News.ru 05:59
Политика
Зеленский: Разговор с Путиным стал самым сложным в моем президентстве
Укранский лидер Владимир Зеленский признался, что второй разговор с российским президентом Владимиром Путиным после гибели четырех украинцев в Донбассе был самым сложным в его президентстве.
РЕН ТВ вчера в 16:59
Армия и оружие
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний
ТК Звезда вчера в 17:00
Политика
Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую
Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 06:20
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере
Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2".
Российская газета 08:01
Происшествия
В Брянске подросток умер после избиения полицейским
В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.
Газета.Ru 07:05
Транспорт
В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик»
С полноценным запуском трамвая коллектив депо поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.
Телеканал Санкт-Петербург 06:56
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Экономика
В Коми сорвались аукционы на два участка углеводородов
Фото БНК Как сообщает департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, открытые аукционы на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на участках недр Боровой и Пихтовый признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
ИА БНК 07:20
Политика
Скабеева назвала дурью позицию МИД Польши об «исторической правде»
Российская журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале раскритиковала позицию МИД Польши о том, почему Варшава решила не приглашать Москву на посвященные годовщине начала Второй мировой войны мероприятия.
ФАН 06:47
Армия и оружие
Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.
Коммерсантъ 08:03
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Политика
В Словении зажгли привезенный из Москвы Вечный огонь
1 сентября в Любляне приземлился спецборт Минобороны РФ с частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
Комсомольская правда 07:33
Общество
Ураган «Дориан» достиг пятой категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
РИА Новости 08:08
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Футбол
Каррера вернётся в Москву 12 сентября
Евро-футбол.ру 06:31
Футбол
Защитник «Челси» Зума подвергся оскорблениям по расовому признаку
Защитник лондонского «Челси» Курт Зума подвергся серьезным оскорблениям после матча 4-го тура АПЛ с «Шеффилдом» (2:2). Французского защитника оскорбляли в социальных на сетях по расовому признаку.
Матч ТВ 07:38
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк вышел на лед после слухов о раке у актрисы
Муж артистки Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев принял участие в ледовом шоу после того, как в СМИ появилась информация о заболевании раком мозга у его супруги, фото выложил в Instagram артист Михаил Галустян.
Московский Комсомолец 05:58
Происшествия
В Башкирии признавшаяся в убийстве сына женщина обращалась в соццентр
Российская газета 03:56
Кино
Фильм Тарантино впервые собрал в российском прокате миллиард рублей
Статистика российского бокс-офиса ведется с 2004 года, с тех пор ни один фильм режиссера в отечественном прокате не приближался к этому показателю.
Дождь вчера в 10:22
Происшествия
Двое детей выпали из окон в Петербурге
В последний день лета в Петербурге два мальчика — на севере и юге города — выпали из окон.
МР7.ру 04:36
Культура
Платья из живых цветов покажут на дефиле в центре Москвы
Самым ярким и красочным событием на фестивале «Цветочный джем» в воскресенье станет уникальное «Цветочное дефиле» на площади Революции в столице, там можно будет увидеть показ платьев, созданных из тысяч живых цветов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
РИАМО 06:32
Общество
Минтруд уточнил число работающих пенсионеров
Вести.Ru 05:10