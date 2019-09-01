Политика

ИзвестияИзвестияПравила призыва в армию изменились в России

Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября. Теперь призывники могут добровольно отказаться от отсрочки и досрочно демобилизоваться. Изменения внесены в ст. 22, 23, 24 и 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
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В России изменились правила призыва в армию

URA.Ru04:02

В России вступили в силу изменения в правила призыва в армию

RT на русском02:53

В России призывникам разрешили добровольно отказываться от отсрочки от службы в армии

Эхо Москвы06:31

В России изменились правила призыва в армию

РИА Новости03:06

Правила призыва в армию изменились в России

Известия03:02

Правила призыва в армию в России изменились с 1 сентября

Газета.Ru07:31

Призывники смогут отказаться от отсрочки от службы в армии

Волжская коммуна30 августа в 05:13
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Происшествия

При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек

РБК вчера в 17:58
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал действия авиации США, которая нанесла удар по идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны.
RT на русском 07:55
Происшествия

В Гонконге приостановили движение аэроэкспрессов из-за демонстрантов

Движение аэроэкспрессов в международный аэропорт Гонконга приостановлено из-за действий демонстрантов, говорится в заявлении компании-оператора.
РИА Новости 03:42
Политика

Володин упрекнул Польшу в политизации итогов Второй мировой войны

Действия польского руководства, которое не пригласило представителей России на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, оскорбляют память о более чем 600 тысячах солдат и офицеров, которые погибли за освобождение Польши от фашистских войск, заявил Володин.
News.ru 05:59
Политика

Зеленский: Разговор с Путиным стал самым сложным в моем президентстве

Укранский лидер Владимир Зеленский признался, что второй разговор с российским президентом Владимиром Путиным после гибели четырех украинцев в Донбассе был самым сложным в его президентстве.
РЕН ТВ вчера в 16:59
Армия и оружие

Шойгу поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний

ТК Звезда вчера в 17:00
Политика

Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую

Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 06:20
Происшествия

Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере

Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2".
Российская газета 08:01
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM 01:35
Происшествия

В Брянске подросток умер после избиения полицейским

В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.
Газета.Ru 07:05
Транспорт

В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик»

С полноценным запуском трамвая коллектив депо поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.
Телеканал Санкт-Петербург 06:56
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Экономика

В Коми сорвались аукционы на два участка углеводородов

Фото БНК Как сообщает департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, открытые аукционы на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на участках недр Боровой и Пихтовый признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
ИА БНК 07:20
Происшествия

В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией

REGNUM 00:43
Политика

Скабеева назвала дурью позицию МИД Польши об «исторической правде»

Российская журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале раскритиковала позицию МИД Польши о том, почему Варшава решила не приглашать Москву на посвященные годовщине начала Второй мировой войны мероприятия.
ФАН 06:47
Армия и оружие

Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.
Коммерсантъ 08:03
Футбол

Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»

Газета.Ru 06:31
Политика

В Словении зажгли привезенный из Москвы Вечный огонь

1 сентября в Любляне приземлился спецборт Минобороны РФ с частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
Комсомольская правда 07:33
Общество

Ураган «Дориан» достиг пятой категории

Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
РИА Новости 08:08
Происшествия

Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии

Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Происшествия

В Петергофе маньяк с модной стрижкой изнасиловал мойщицу автосервиса

Регион online 06:04
Футбол

Каррера вернётся в Москву 12 сентября

Евро-футбол.ру 06:31
Футбол

Защитник «Челси» Зума подвергся оскорблениям по расовому признаку

Защитник лондонского «Челси» Курт Зума подвергся серьезным оскорблениям после матча 4-го тура АПЛ с «Шеффилдом» (2:2). Французского защитника оскорбляли в социальных на сетях по расовому признаку.
Матч ТВ 07:38
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк вышел на лед после слухов о раке у актрисы

Муж артистки Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев принял участие в ледовом шоу после того, как в СМИ появилась информация о заболевании раком мозга у его супруги, фото выложил в Instagram артист Михаил Галустян.
Московский Комсомолец 05:58
Происшествия

В Башкирии признавшаяся в убийстве сына женщина обращалась в соццентр

Российская газета 03:56
Кино

Фильм Тарантино впервые собрал в российском прокате миллиард рублей

Статистика российского бокс-офиса ведется с 2004 года, с тех пор ни один фильм режиссера в отечественном прокате не приближался к этому показателю.
Дождь вчера в 10:22
Происшествия

Двое детей выпали из окон в Петербурге

В последний день лета в Петербурге два мальчика — на севере и юге города — выпали из окон.
МР7.ру 04:36
Культура

Платья из живых цветов покажут на дефиле в центре Москвы

Самым ярким и красочным событием на фестивале «Цветочный джем» в воскресенье станет уникальное «Цветочное дефиле» на площади Революции в столице, там можно будет увидеть показ платьев, созданных из тысяч живых цветов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
РИАМО 06:32
Общество

Минтруд уточнил число работающих пенсионеров

Вести.Ru 05:10
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