Экономика

Правила предоставления ипотечных каникул изменилиLenta.ru 09:43

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об ипотечных каникулах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Законопроект об ипотечных каникулах прошел второе чтение

Москва 2406:53

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах

ТАСС05:43

Россиянам в сложной жизненной ситуации могут предоставить «ипотечные каникулы»

Парламентская газета05:13

Законопроект об ипотечных каникулах прошел в Госдуме второе чтение

Агентство Москва05:11

Госдума во II чтении ввела ипотечные каникулы по кредитам до 15 млн руб

РИА Новости05:20

«Отсрочка до полугода»: Во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах приняли в ГД

Царьград06:32

Законопроект об «ипотечных каникулах» принят во втором чтении

Дума ТВ05:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Политика

Президент Таджикистана прилетел в Москву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилет в Москву с официальным визитом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:37
Экономика

Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Футбол

Охранник «Эгоиста» допустил, что Соловчук первым ударил Мамаева

Обновлено в 10:17
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Культура

Скончался писатель-фантаст Джин Вулф

Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Водонаева упрекнула Рудковскую в заработке на ребенке

Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева упрекнула продюсера и жену фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую в желании нажиться на ребенке, передает "СтарХит".
Обновлено в 08:33
Энергетика

«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения

Льготы для южной части Приобского месторождения могут составить 140-200 млрд руб. за десять лет в зависимости от того, что является базой для расчета вычета по НДПИ, сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.
Обновлено в 08:40
Авто

У Aston Martin появился первый электрокар Rapide E

В рамках международной выставки британская компания презентует полностью электрическую модель Rapide E. Новый четырехдверный электрокар Aston Martin Rapide E оснастили двумя электромоторами, расположенными на задних колесах, суммарная мощность которых составляет 601 лошадиная сила и 950 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения

Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено в 04:50
Гаджеты

Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Общество

Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Общество

Вековой союз: как колокол из Херсонеса связан с Нотр-Дам-де-Пари

Туманный колокол в Херсонесе неразрывно связан с собором Парижской Богоматери, где накануне произошел сильный пожар.
Обновлено в 10:39
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Авто

«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей

«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

«Как из помойки»: возмущенная Пугачева обрушилась на Леру Кудрявцеву

Особенно певицу взбесило шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на канале НТВ, в котором музыкант Сергей Челобанов рассказал о романе с ней.
Обновлено в 06:58
Финансы

Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза

Прибыль российских банков за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.
Обновлено в 10:56
Технологии

Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково

Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено в 10:11
Общество

Сергей Шнуров высказался о пожаре в Соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 10:28
Политика

Путин одобрил проект ВСМ Москва-Петербург

Обновлено в 05:56
Гаджеты

В iOS 13 добавят тёмную тему и новые жесты для iPad

Особое внимание будет уделено оптимизации iOS 13 под iPad. В частности, на планшетах разработчики усовершенствуют мультиэкранный режим.
Обновлено в 09:45
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук назвала причину расставания с экс-супругом

Модель по-прежнему считает его близким человеком Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала Светлана Бондарчук.
Обновлено в 09:18
Политика

«Морской старт» планируют перебазировать из США на Дальний Восток

По словам источника, нахождение платформы в США делает невозможным старт новой российской ракеты.
Обновлено в 03:34
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное