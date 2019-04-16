Правила предоставления ипотечных каникул изменилиLenta.ru 09:43

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об ипотечных каникулах.

Политика Госдума приняла закон о надежном интернете Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Политика Президент Таджикистана прилетел в Москву Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилет в Москву с официальным визитом, передает РИА "Новости".

Экономика Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.

Общество Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).

Шоу-бизнес Водонаева упрекнула Рудковскую в заработке на ребенке Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева упрекнула продюсера и жену фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую в желании нажиться на ребенке, передает "СтарХит".

Энергетика «Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения Льготы для южной части Приобского месторождения могут составить 140-200 млрд руб. за десять лет в зависимости от того, что является базой для расчета вычета по НДПИ, сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Авто У Aston Martin появился первый электрокар Rapide E В рамках международной выставки британская компания презентует полностью электрическую модель Rapide E. Новый четырехдверный электрокар Aston Martin Rapide E оснастили двумя электромоторами, расположенными на задних колесах, суммарная мощность которых составляет 601 лошадиная сила и 950 Нм крутящего момента.

Происшествия Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).

Гаджеты Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.

Общество Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Политика Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.

Общество Вековой союз: как колокол из Херсонеса связан с Нотр-Дам-де-Пари Туманный колокол в Херсонесе неразрывно связан с собором Парижской Богоматери, где накануне произошел сильный пожар.

Хоккей Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

Авто «АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей «С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.

Шоу-бизнес «Как из помойки»: возмущенная Пугачева обрушилась на Леру Кудрявцеву Особенно певицу взбесило шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на канале НТВ, в котором музыкант Сергей Челобанов рассказал о романе с ней.

Финансы Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза Прибыль российских банков за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.

Технологии Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.

Гаджеты В iOS 13 добавят тёмную тему и новые жесты для iPad Особое внимание будет уделено оптимизации iOS 13 под iPad. В частности, на планшетах разработчики усовершенствуют мультиэкранный режим.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук назвала причину расставания с экс-супругом Модель по-прежнему считает его близким человеком Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала Светлана Бондарчук.

Политика «Морской старт» планируют перебазировать из США на Дальний Восток По словам источника, нахождение платформы в США делает невозможным старт новой российской ракеты.