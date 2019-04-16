Экономика
Правила предоставления ипотечных каникул изменилиLenta.ru 09:43
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Россиянам в сложной жизненной ситуации могут предоставить «ипотечные каникулы»
Парламентская газета05:13
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Политика
Президент Таджикистана прилетел в Москву
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилет в Москву с официальным визитом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:37
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Культура
Скончался писатель-фантаст Джин Вулф
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Водонаева упрекнула Рудковскую в заработке на ребенке
Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева упрекнула продюсера и жену фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую в желании нажиться на ребенке, передает "СтарХит".
Обновлено в 08:33
Энергетика
«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения
Льготы для южной части Приобского месторождения могут составить 140-200 млрд руб. за десять лет в зависимости от того, что является базой для расчета вычета по НДПИ, сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.
Обновлено в 08:40
Авто
У Aston Martin появился первый электрокар Rapide E
В рамках международной выставки британская компания презентует полностью электрическую модель Rapide E. Новый четырехдверный электрокар Aston Martin Rapide E оснастили двумя электромоторами, расположенными на задних колесах, суммарная мощность которых составляет 601 лошадиная сила и 950 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения
Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено в 04:50
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Общество
Вековой союз: как колокол из Херсонеса связан с Нотр-Дам-де-Пари
Туманный колокол в Херсонесе неразрывно связан с собором Парижской Богоматери, где накануне произошел сильный пожар.
Обновлено в 10:39
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Авто
«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей
«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
«Как из помойки»: возмущенная Пугачева обрушилась на Леру Кудрявцеву
Особенно певицу взбесило шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на канале НТВ, в котором музыкант Сергей Челобанов рассказал о романе с ней.
Обновлено в 06:58
Финансы
Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза
Прибыль российских банков за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.
Обновлено в 10:56
Технологии
Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково
Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено в 10:11
Политика
Путин одобрил проект ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 05:56
Гаджеты
В iOS 13 добавят тёмную тему и новые жесты для iPad
Особое внимание будет уделено оптимизации iOS 13 под iPad. В частности, на планшетах разработчики усовершенствуют мультиэкранный режим.
Обновлено в 09:45
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук назвала причину расставания с экс-супругом
Модель по-прежнему считает его близким человеком Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала Светлана Бондарчук.
Обновлено в 09:18
Политика
«Морской старт» планируют перебазировать из США на Дальний Восток
По словам источника, нахождение платформы в США делает невозможным старт новой российской ракеты.
Обновлено в 03:34
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22