Экономика
Правила предоставления ипотечных каникул изменилиLenta.ru 09:43
Итоговая версия проекта меняет критерии трудной жизненной ситуации, которая может стать основанием для каникул. Без изменений остались такие критерии как постановка на учет в качестве безработного, инвалидность первой или второй группы и временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев.
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Россиянам в сложной жизненной ситуации могут предоставить «ипотечные каникулы»
Парламентская газета05:13
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