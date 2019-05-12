Общество

В России упростили правила получения детских пособийRT на русском 09:39

В России вступил в силу упрощённый порядок оформления выплат на первого и второго ребёнка. Если раньше документы на получение пособий можно было подавать только по месту прописки, то теперь — и по месту фактического проживания или пребывания.
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Эксперт прокомментировал изменение правил получения детских пособий

RT на русском10:59

Правила получения детских пособий упростили

Газета.Ru07:55

В России изменили правила получения детских пособий

URA.Ruвчера в 23:20

В России упростили правила получения детских пособий

Коммерсантъ05:00

В России изменились правила получения пособий на детей

Известия03:31

В России вступили в силу новые правила получения детских пособий

РИА Новости05:29

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Российская газетавчера в 21:00
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Происшествия

Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды

Обновлено в 11:14
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше

Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.
Обновлено в 10:30
Футбол

Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским

Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Обновлено в 02:08
Происшествия

Несколько десятков футбольных фанатов «Зенита» и ЦСКА устроили драку перед матчем

Обновлено в 11:41
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Политика

Путин проведёт серию совещаний по ОПК в новом формате

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнёт очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Взорвавшийся дом скорее всего снесут

Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Самолет из Антальи экстренно сел в Краснодаре

В аэропорту Краснодара экстренную посадку утром 12 мая совершил самолет Airbus A321 авиакомпании «Северный ветер», который летел из Антальи в Уфу.
Обновлено в 10:27
Политика

В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую

В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Политика

В Литве пройдут президентские выборы

Параллельно с выборами президента в Литве проходит и всенародный референдум по двум вопросам.
Обновлено вчера в 17:20
Спорт

ФВСР: олимпийский чемпион Виктор Манаков умер из-за халатности врачей

Обновлено в 10:37
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В Казахстане полиция задержала активистку за воображаемый плакат

Обновлено в 10:43
Политика

На выборах в Индонезии погибли 500 человек

В Индонезии на избирательных участках во время самых масштабных выборов в стране погибли почти 500 человек.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Иран серьезно ответит на любые силовые действия США

"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 11:59
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Обновлено вчера в 10:00
Здоровье

Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Футбол

Комличенко забил 27-й гол в сезоне

В матче плей-офф чемпионата Чехии за право сыграть в Лиге Европы между «Младой Болеслав» и «Теплице» российский форвард Николай Комличенко отметился очередным забитым мячом.
Обновлено в 11:04
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

Обновлено в 05:50
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