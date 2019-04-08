Правила общения с клиентами введут для работников банковТелеканал 360° 15:58

Национальная финансовая организация (НФА) введет для банков строгие сценарии общения с клиентами. Теперь все допустимые фразы будут четко регламентированы, сообщил «Известиям» президент НФА Василий Заблоцкий. Регламент появится в России со II квартала 2019 года.

Правила общения с клиентами введут для работников банков

Культура «Союзмультфильм» в 2019 году произведет около 500 минут анимации Около 500 минут анимации создадут на "Союзмультфильме" в 2019 году, сообщила РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева.

Политика Порошенко сдаст тест на наркотики в WADA по совету Кличко Президент Украины Петр Порошенко ответил боксеру Владимиру Кличко на предложение пройти допинг-тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) перед дебатами с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.

Армия и оружие США призвали Хафтара прекратить наступление на Триполи США призывают подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.

Общество В честь первого дня рождения центр «СахСлух» разыграет три цифровых слуховых аппарата 21 мая исполнится год с начала работы центра продаж цифровых слуховых аппаратов "СахСлух" на Сахалине.

Шоу-бизнес Егор Холявин оказался на грани анорексии Бывший участник «Дома-2» Егор Холявин мечтал об идеальной внешности, но стал заложником своей мечты, а теперь оказался на грани жизни и смерти.

Гаджеты Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.

Шоу-бизнес Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".

Политика Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан Украины «рабами» Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных граждан страны «рабами и оккупантами».

Религия Православные отмечают Благовещение Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Армия и оружие Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.

Политика Министр внутренней безопасности США Нильсен подает в отставку Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен встретится с президентом страны Дональдом Трампом, чтобы подать прошение об отставке, сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника в администрации.

Происшествия В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери "Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.

Культура Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.

Наука Ученые: Пептид помог червям есть только чужое потомство Ученый отметил, что молекулярные детали механизма "свой-чужой" пока что довольно плохо описаны на уровне таких организмов, так круглые черви.

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Политика Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным «Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.

Происшествия Землетрясение произошло в Черном море Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.