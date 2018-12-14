Недвижимость
Правила финансирования долевого строительства ужесточат
Правила финансирования долевого строительства ужесточатПраво.ру00:43
Застройщики могут получить льготы за пользование эскроу-счетами Однако поправки, которые накануне были одобрены комитетом Госдумы по собственности к принятию во втором чтении, стали жестче по содержанию, пишет "Коммерсант".
Право.ру00:43
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с чего всё началось
Думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обновил поправки к главному для девелоперов отраслевому закону №214, принял их и рекомендовал к рассмотрению во втором чтении, назначенном на 18 декабря, рассказал “Ъ” его руководитель Николай Николаев.Коммерсантъвчера в 17:43
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В Минстрое прокомментировали новые поправки в закон о долевом строительстве
Rambler News Service07:18
Переход на эскроу-счета предлагают распространить на согласованные проекты
Красная веснавчера в 16:07
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:33, Ашберн
Недвижимость
Застройщики Екатеринбурга заявили о своем уходе с рынка
Участники рынка прогнозируют падение рынка после введение эскроу-счетов На строительном рынке Екатеринбурга ждут роста цен на жилье и уход компаний из отрасли после введения поправок в федеральном законодательстве.
Обновлено в 06:42
Недвижимость
Предложение пентхаусов в Москве выросло в 10 раз за пять лет
Если в 2012 году на рынке было выставлено на первичном рынке 30 таких квартир и апартаментов, то в декабре 2018-го уже около 300 в различных сегментах — элитном, премиум и бизнес.
Обновлено вчера в 04:35
Недвижимость
В ЯНАО резко вырос спрос на новостройки и элитное жильё
В 2018 году вырос спрос на элитную недвижимость и жилье комфорт-класса.
Обновлено в 06:44
Недвижимость
Финансовые организации Казахстана откроют в Астане центр ипотеки
Три казахстанских банка совместно с Казахстанской ипотечной компанией и холдингом BI Group откроют в Астане центр ипотеки BI Finance, сообщает 13 декабря агентство «Казинформ».
Обновлено вчера в 07:36
Недвижимость
Специалисты прогнозируют рост цен на рынке недвижимости
Общее положение сказывается и на рязанском рынке.
Обновлено вчера в 09:14
Недвижимость
Продажи новостроек в Израиле растут, а цены падают
Продажи новых домов в Израиле выросли на 5% в сентябре-октябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, а цены на данный тип жилья снизились.
Обновлено вчера в 02:10
Недвижимость
В Подмосковье подешевела аренда домов на Новый год
Коттеджи и дачи в Подмосковье, которые традиционно сдаются в аренду на период новогодних праздников, в этом году подешевели на 6% по сравнению с годом ранее.
Обновлено 11 декабря в 08:03
Недвижимость
На декабрьских торгах фонда имущества выручено 291,5 млн рублей
Фонд имущества провел первые декабрьские торги, в которых приняли участие 34 человека.
Обновлено 12 декабря в 13:37
Недвижимость
В Челябинске подешевели трехкомнатные квартиры
Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в челябинских новостройках снизилась в 2018 году на 6,6% (до 2,98 млн руб.), а на вторичном рынке – на 2,5% (до 3,06 млн руб.), сообщает портал N1.ru.
Обновлено 12 декабря в 04:58
Недвижимость
Омским бизнесменам снизят арендную плату за участки земли
Применение кадастровой стоимости существенно упрощает расчет арендной платы за земельные участки, – цитирует портал Om1.RU Виталия Иванова, одного из членов «Омской коллегии оценщиков».
Обновлено вчера в 04:45
Недвижимость
Первый застройщик на Северо-Западе переходит на эскроу
Обновлено 11 декабря в 00:41
Недвижимость
Более половины жителей ОАЭ договорились о снижении арендной платы
Почти 2/3 арендаторов недвижимости (62%) в Объединенных Арабских Эмиратах договорились с собственниками о снижении ежегодной арендной платы за последний год, говорится в исследовании портала Dubizzle Property.
Обновлено вчера в 02:59
Недвижимость
Строители жилья обеспокоены изменениями правил финансирования
Строители жилья обеспокоены изменениями правил финансирования Девелоперы жилья могут столкнуться с новым кризисом — правила привлечения средств в их проекты неожиданно ужесточаются.
Обновлено вчера в 17:43
Недвижимость
Риелторы предсказали рост цен на жилье в России в 2019 году
В 2019 году объем сделок с недвижимостью в России снизится на 10–15% по сравнению с 2018 годом, а цены вырастут на 3–8%.
Обновлено вчера в 06:32
Недвижимость
С 1 января тамбовчане предпенсионного возраста будут платить налог на авто всего пять рублей
С 1 января транспортный налог для тамбовчан предпенсионного возраста составит 5 рублей. Ранее на такие льготы имели право только пенсионеры.
Обновлено в 04:03