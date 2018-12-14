Думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обновил поправки к главному для девелоперов отраслевому закону №214, принял их и рекомендовал к рассмотрению во втором чтении, назначенном на 18 декабря, рассказал “Ъ” его руководитель Николай Николаев.

с чего всё началось

Застройщики могут получить льготы за пользование эскроу-счетами Однако поправки, которые накануне были одобрены комитетом Госдумы по собственности к принятию во втором чтении, стали жестче по содержанию, пишет "Коммерсант".

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