Правда ли, что Чубайс снова будет руководить энергетикой страны?

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Экономика Экономика Сдаем карты: магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатов Презент не для всех НПА предложила регулировать рынок подарочных карт магазинов и приравнять их к банковским платежным инструментам.

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