Футбол
Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к OkkoКоммерсантъ вчера в 19:02
Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
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Политика
Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии
Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено в 05:26
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Верховный суд утвердил второй пожизненный приговор ангарскому маньяку
Верховный суд России отклонил жалобу на второй пожизненный приговор бывшему полицейскому из Ангарска Михаилу Попкову за убийство 56 человек, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 08:51
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Кино
Вышел трейлер нового боевика Люка Бессона «Анна»
Обновлено в 06:01
Футбол
Украинский футболист ЦСКА вспомнил об агрессии Газзаева
Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун охарактеризовал бывшего тренера «красно-синих» Валерия Газзаева.
Обновлено в 10:45
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Общество
Ярославское издание «Яркуб» попало в реестр запрещенных сайтов
Ярославское интернет-издание «Яркуб» внесено в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора на основании ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Обновлено в 09:22
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Политика
Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Спорт
Туктамышева вывела сборную России в лидеры командного ЧМ
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева занимает второе место после исполнения короткой программы на командном чемпионате мира, который стартовал в Японии.
Обновлено в 06:15
Политика
Президент Эквадора объяснил, почему отказал Ассанжу в убежище
«Эквадор принял решение отказать Джулиану Ассанжу в дипломатическом убежище, поскольку он неоднократно нарушал международные конвенции и протокол повседневной жизни», — заметил Морено.
Обновлено в 06:10
Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
Как писали британские СМИ, Дональд Туск разработал план гибкого выхода Великобритании из союза — в течение 12 месяцев во избежание череды просьб об отсрочке со стороны Лондона.
Обновлено вчера в 19:53
Космос
Рогозин пообещал запускать выдающихся россиян в космос
Обновлено в 10:48
Здоровье
Свердловские урологи провели операцию по пересадке мочеточника ребёнку
Медики Областной детской клинической больницы провели ребёнку лапароскопическую операцию по пересадке мочеточника.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может попасть в руки Китая или России
США опасаются, что даже фрагменты технологий истребителя, оказавшиеся в руках конкурентов, могут подорвать превосходство американской авиации.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Небензя пресек попытку ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пресек попытку ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности с помощью песочных часов.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»
Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21
Политика
МИД потребовал от США освободить россиянку Осипову
Мария Захарова, официальный представитель МИД, призвала Штаты «прекратить правовой произвол». История Богданы Осиповой началась в 2014 году.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили не сообщать о рождении первенца
Заявление пары обсуждают в Сети Принц Гарри и Меган Маркл выступили с официальным заявлением: пара не хочет спешить и сразу показывать публике своего первенца, который должен появиться на свет уже в следующем месяце.
Обновлено в 10:10
Недвижимость
Глава Минстроя рассказал об ипотеке для частных домов
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в беседе с «Российской газетой» рассказал об ипотечных кредитах на строительство частных домов.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Генерал Полторак готовит ВМСУ к «керченскому прорыву-2»
Украина будет осуществлять проход через Керченский пролив, заверил министр обороны Украины Степан Полторак.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Избитый Кокориным и Мамаевым водитель рассказал о драке
Обновлено в 10:02
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Гаджеты
Microsoft официально прекратила поддержку Windows XP
Ранее стало известно, что 14 января 2020 года Microsoft прекратит обновление и техническую поддержку операционной системы Windows 7, исполнив, таким образом, свое обещание обеспечения работы ОС в течение 10 лет после ее создания.
Обновлено в 09:19
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Экономика
Микрофинансовые организации предложили запретить
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовой деятельности в России.
Обновлено в 08:25
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00