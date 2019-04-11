Футбол
Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к OkkoКоммерсантъ вчера в 19:02
Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Происшествия
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Политика
Вучич заявил, что Сербия не вступит в НАТО
Сербия не вступит в Североатлантический альянс, хотя будет строить нормальные отношения со всеми партнерами.
Обновлено в 13:12
Политика
Минск вновь угрожает остановить транзит российской нефти
Минск вновь угрожает остановить транзит российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится вновь прибегнуть к испытанному средству давления на РФ, объявив о намерении ограничить транзит российской нефти в Европу из-за «ремонтов» трубопроводов.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Черноморский флот испытал ракетный удар по цели в Черном море
Черноморский флот завершил учения по отработке нанесения удара по береговым целям крылатыми ракетами, в которых участвовал экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону".
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 11:00
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
В ПАСЕ призвали РФ сформировать делегацию и заплатить взносы
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, в которой призвали Россию сформировать делегацию и возобновить платежи в СЕ, сообщает Интерфакс .
Обновлено в 01:42
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
Челнинка ездила за рулем с младенцем на руках и давала ребенку водить
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, где она едет за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 12:20
Энергетика
Суд отменил решение о списании долгов Чечни за газ
В январе нынешнего года районный суд постановил отменить 9 млрд руб. долгов населения за газ, посчитав их "безнадежными к взыскиванию".
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Экс-любовница Гуфа Яна Шевцова собирается замуж за артиста Black Star
Яна Шевцова Новым избранником экс-любовницы Гуфа стал артист из лейбла Black Star.
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией
Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Здоровье
В Пермском крае объявлен карантин по бешенству
В Пермском крае в селе Тохтуев объявлен карантин по бешенству.
Обновлено в 13:07
Политика
Казахстан начал рассмотрение вывода Байконура из-под аренды России
В казахстанских госорганах начался процесс рассмотрения вывода аэродром Байконур из-под аренды России сообщил вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургожин.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Экономика
Сбербанк начал переговоры о покупке ритейлера «О’Кей»
Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера "О'Кей", пишет Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
Обновлено в 12:09
Политика
Мэром Таллина избран русскоговорящий кореец Михаил Кылварт
Мэром столицы Эстонии на заседании Таллинского городского собрания на безальтернативной основе был избран заместитель главы партии Центра, председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт.
Обновлено в 10:37
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Политика
Суд Лондона оставил Ассанжа под арестом
Лондонский суд оставил под арестом основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:03
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
Обновлено в 11:16
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
В ДС «Олимп» вечером 7 апреля жители и гости Краснодара собрались на концерт Ирины Аллегровой. Зал был заполнен, гости ждали шоу.
Обновлено в 08:46
Политика
Ким Чен Ын пригрозил нанести удар за санкции против КНДР
Обновлено в 00:20
Происшествия
Руководителя московского отделения «Другой России» задержали в трамвае
Полицейские задержали в трамвае руководителя московского отделения незарегистрированной партии Другая Россия Ольгу Шалину, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу организации.
Обновлено в 11:25
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Политика
Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49