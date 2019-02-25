Права на песню Maruv для Евровидения оказались у компании из РоссииРИА Новости вчера в 18:04

Права на песню "Siren Song", с которой певица Maruv намерена представить Украину на Евровидении, принадлежат российской компании Warner Music Russia, это следует из данных сервиса "Яндекс Музыка".

Права на песню Maruv для Евровидения оказались у компании из России

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