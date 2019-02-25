Музыка
Права на песню Maruv для Евровидения оказались у компании из РоссииРИА Новости вчера в 18:04
Права на песню "Siren Song", с которой певица Maruv намерена представить Украину на Евровидении, принадлежат российской компании Warner Music Russia, это следует из данных сервиса "Яндекс Музыка".
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Права на песню украинской певицы Maruv для «Евровидения» принадлежат российской компании
Коммерсантъвчера в 19:59
Права на песню Украины для «Евровидения» принадлежат российской компании
Российская газетавчера в 14:42
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Музыка
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