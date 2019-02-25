Музыка

Права на песню Maruv для Евровидения оказались у компании из РоссииРИА Новости вчера в 18:04

Права на песню "Siren Song", с которой певица Maruv намерена представить Украину на Евровидении, принадлежат российской компании Warner Music Russia, это следует из данных сервиса "Яндекс Музыка".
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Права на песню украинской певицы Maruv для «Евровидения» принадлежат российской компании

Коммерсантъвчера в 19:59

Права на песню Maruv для «Евровидения» оказались у компании из России

РЕН ТВвчера в 19:26

СМИ: Российская компания владеет правами на песню Maruv для Евровидения

RT на русскомвчера в 14:36

Права на песню Maruv для «Евровидения» оказались у компании из России

РБКвчера в 17:54

Права на песню Maruv для Евровидения оказались у компании из России

РИА Новостивчера в 18:04

Права на песню Украины для «Евровидения» принадлежат российской компании

Российская газетавчера в 14:42

Права на песню «Евровидения» от Украины принадлежат компании из РФ

Газета.Ruвчера в 18:55
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Музыка

Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»

Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Политика

В Молдавии обнародованы предварительные итоги парламентских выборов

24 февраля в Молдавии состоялись парламентские выборы, которые впервые проходят по смешанной системе: 50 человек по партийным спискам и 51 — по одномандатным округам.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

ФСИН отрицает отстранение начальника колонии, где сидел Цеповяз

Обновлено в 00:54
Политика

Памела Андерсон просит Путина освободить косаток из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 01:10
Политика

Путин помирил Голикову с Силуановым

Голикова и Силуанов даже извинились за свою несговорчивость. С посланием Федеральному Собранию Путин выступил 20 февраля.
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Алибасов опроверг информацию об инфаркте Федосеевой-Шукшиной

Обновлено в 01:25
Футбол

Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на замену

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Telegraph: власти Британии решили перенести Brexit

Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.
Обновлено в 01:16
Политика

СКР открыл горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес

Следственный комитет России запустил горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес для экстренного реагирования.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

Борисов оценил заказы верфям Дальнего Востока для ВМФ в 147 млрд руб

Обновлено в 00:33
Происшествия

В Бангладеш неизвестный попытался захватить самолет

Обновлено вчера в 09:23
Политика

Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов, отметив существенный прогресс в переговорах с Пекином.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В здании правительства Армении в Ереване начался пожар

Обновлено в 01:21
Экономика

«Ведомости»: Visa может запустить в России оплату по QR-коду

Платежная система Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах России, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких российских банков.
Обновлено в 01:41
Общество

Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина

В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Житель Приморья остался на свободе после самосуда над школьником

Суд в Приморском крае не стал помещать под домашний арест местного жителя, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе №2 города Большой Камень.
Обновлено вчера в 22:09
Кино

Объявлены победители премии «Оскар-2019»

В Голливуде состоялась 91-я церемония вручения премии «Оскар».
Обновлено в 00:14
Происшествия

Пострадавший в перестрелке астраханский полицейский находится в коме

Полицейский, получивший огнестрельное ранение во время перестрелки в Астраханской области, находится в коме в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Обновлено в 01:28
Происшествия

На депутата заксобрания Пермского края совершено покушение

Покушение совершено на 35-летнего депутата законодательного собрания Пермского края, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 01:19
Политика

Лавров и Ван И обсудят урегулирование ядерной проблемы КНДР

Глава МИД России Сергей Лавров обсудит с китайским коллегой Ван И продвижение в урегулировании проблемы ядерной программы КНДР.
Обновлено в 01:04
Политика

Помпео не считает серьезным предупреждение о нацеливании вооружений России на США

Госсекретарь Майкл Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию по поводу последствий выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и размещения американских вооружений в Европе.
Обновлено вчера в 10:17
Общество

В России предлагают установить пожизненные выплаты за моральный вред

Человек будет испытывать страдания в виде болей всю жизнь, а возмещение морального вреда предусмотрено только в единоразовом порядке.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова

Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку вблизи Крыма

Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено вчера в 13:44
Общество

Во второй половине марта в Россию придет весна

Во второй половине марта в центральную Россию придет весна, обещают синоптики.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика

Росфинмониторинг назвал сумму арестованных в России активов

Ежегодно в России в среднем арестовывается имущество на 61 млрд руб. Эта сумма выросла с 40 млрд в 2013 г. до 77,5 млрд в 2017 г. В 2018 г. только за первое полугодие были арестованы активы на 47,9 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росфинмониторинга.
Обновлено в 00:49
Происшествия

В Якутии во время пурги пропали три человека

Поиски трех человек, которые заблудились во время пурги в тундре, начались в Якутии, сообщили в понедельник в региональном комитете обеспечения безопасности населения.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

Российского бизнесмена убили за угнетение работников

В селе Ванзеват в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры убили местного бизнесмена Владимира Теплова.
Обновлено в 01:46
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Актер Билли Портер пришел на «Оскар» в платье

В Киноакадемии США прошло вручение престижной премии Американский актер и певец Билли Портер пришел на церемонию вручения премии "Оскар" в пышном платье.
Обновлено в 01:05
Экономика

Трамп и нефть — главные факторы влияния. МосБиржа открылась в плюсе

Американский президент Дональд Трамп отложил до марта введение пошлин на импорт китайских товаров, запланированных ранее, что положительно воспринимается инвесторами по всему миру.
Обновлено в 02:07
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