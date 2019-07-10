Футбол
Прат может стать одноклубником ЧерышеваМатч ТВ 01:26
Оба клуба уже начали переговоры по трансферу 25-летнего игрока. В прошлом сезоне Прат принял участие в 37 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.
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Политика
Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему президента РФ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров эмоционально отозвался о поведении журналиста грузинского канала "Рустави 2" Георгия Габуния.
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На Международном военно-морском салоне рассказали о подлодках будущего
По словам специалиста, было проведено заседание, на котором члены ученого совета дали волю фантазии и поделились своими мыслями о будущем субмарин.
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Политика
Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
В Министерстве иностранных дел (МИД) России допустили возобновление отмененного авиасообщения с Грузией при условии сохранения положительной динамики.
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Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следователи СК устанавливают обстоятельства хищения в особо крупном размере у Московского метрополитена, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Происшествия
В США минивэн врезался в остановку с людьми
Водитель сбил зеркало автобуса, который остановился чтобы высадить пассажиров.
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Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
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Обновлено вчера в 21:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
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Три человека погибли в ДТП в Крыму
Двое детей и один взрослый погибли и один ребенок пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком у города Феодосии в Крыму, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 01:59
Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт
Совет Федерации на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 03:26
Экономика
Forbes составил список самых богатых чиновников и депутатов России
Журнал Forbes составил рейтинг "Власть и деньги -2019" о доходах госслужащих и депутатов.
Обновлено вчера в 03:44
Здоровье
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59
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Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Зеленский за день уволил более 70 глав районных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности 71 главу районных государственных администраций в течение минувшего вторника.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле
Командующий Южным командованием США адмирал Крэйг Фоллер на слушаниях в сенате заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов
В среду, 10 июля, среднерыночная стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла отметки в 13018 долларов, преодолев очередную психологическую отметку, передает РБК.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец»
Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
Обновлено вчера в 10:16
Путешествия
Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска
Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» назвали российские курортные города с самым недорогим съемным жильем.
Обновлено вчера в 23:55
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Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее Саакашвили называл Труханова "средневековым бандерлогом" и грозил ему "антикоррупционным спецназом".
Обновлено в 00:28
Политика
Саакашвили назвал Путина играющим с Грузией котом
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью.
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Экономика
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Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
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Общество
Киностудия Горького продаст землю в Москве и Петербурге
В Петербурге студия продает территорию бывшей киностудии "Леннаучфильм" (19,5 тысячи квадратных метров).
Обновлено в 03:28
Здоровье
Сдавшие нормы ГТО пензенцы смогут бесплатно посетить бассейн
В Пензе сдавшие нормы ГТО горожане смогут бесплатно посетить бассейн. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
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Турция задействует С-400 в случае нападения — Эрдоган
В случае нападения на Турцию Анкара намерена задействовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400.
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Общество
ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
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