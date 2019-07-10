Оба клуба уже начали переговоры по трансферу 25-летнего игрока. В прошлом сезоне Прат принял участие в 37 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Политика Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему президента РФ Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров эмоционально отозвался о поведении журналиста грузинского канала "Рустави 2" Георгия Габуния.

Наука На Международном военно-морском салоне рассказали о подлодках будущего По словам специалиста, было проведено заседание, на котором члены ученого совета дали волю фантазии и поделились своими мыслями о будущем субмарин.

Политика Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией В Министерстве иностранных дел (МИД) России допустили возобновление отмененного авиасообщения с Грузией при условии сохранения положительной динамики.

Происшествия СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена Следователи СК устанавливают обстоятельства хищения в особо крупном размере у Московского метрополитена, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

Армия и оружие В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Крыму Двое детей и один взрослый погибли и один ребенок пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком у города Феодосии в Крыму, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по республике.

Политика Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт Совет Федерации на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Экономика Forbes составил список самых богатых чиновников и депутатов России Журнал Forbes составил рейтинг "Власть и деньги -2019" о доходах госслужащих и депутатов.

Политика Зеленский за день уволил более 70 глав районных администраций Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности 71 главу районных государственных администраций в течение минувшего вторника.

Армия и оружие Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле Командующий Южным командованием США адмирал Крэйг Фоллер на слушаниях в сенате заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

Экономика Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов В среду, 10 июля, среднерыночная стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла отметки в 13018 долларов, преодолев очередную психологическую отметку, передает РБК.

Происшествия Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец» Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.

Путешествия Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» назвали российские курортные города с самым недорогим съемным жильем.

Происшествия Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке Ранее Саакашвили называл Труханова "средневековым бандерлогом" и грозил ему "антикоррупционным спецназом".

Политика Саакашвили назвал Путина играющим с Грузией котом Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью.

Экономика Россияне стали экономить на лекарствах Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.

Авто АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.

Общество Киностудия Горького продаст землю в Москве и Петербурге В Петербурге студия продает территорию бывшей киностудии "Леннаучфильм" (19,5 тысячи квадратных метров).

Здоровье Сдавшие нормы ГТО пензенцы смогут бесплатно посетить бассейн В Пензе сдавшие нормы ГТО горожане смогут бесплатно посетить бассейн. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Политика Турция задействует С-400 в случае нападения — Эрдоган В случае нападения на Турцию Анкара намерена задействовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400.