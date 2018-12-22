Политика

Пранкеры разыграли лидера украинских раскольников
Lenta.ru
14:44

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу неканонической церкви митрополита Епифания (Сергея Думенко). Эту информацию они подтвердили РИА Новости.
Lenta.ru14:44

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Опубликована запись беседы пранкеров с главой «новой» церкви на Украине

Известия18:17

Главе новой украинской церкви звонил известный пранкер Вован

URA.Ru16:27

Российский пранкер подтвердил, что разговаривал по телефону с главной «новой церкви» на Украине

Народные новости15:09

Пранкер Вован подтвердил свой звонок главе «новой церкви»

News.ru13:45

Пранкер Вован подтвердил, что общался с главой «новой церкви» Украины

РЕН ТВ13:35

Мания величия ослепила главного раскольника Украины: Епифаний сболтнул лишнего и решил перестраховаться

Новостной фронт11:05

Пранкер Вован подтвердил факт розыгрыша украинского митрополита Епифания

Говорит Москва14:03
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Политика

Спецпредставитель Трампа подал в отставку из-за вывода войск из Сирии

Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) Бретт Макгурк подал заявление об отставке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:44
Политика

Мнучин опроверг предложение Трампа уволить главу ФРС

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ответ на просьбу прокомментировать возможное намерение Трампа заявила, что ей «неизвестно о планах уволить Пауэлла».
Обновлено в 20:04
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Приостановка работы правительства США продлится минимум до 27 декабря

Частичная приостановка работы правительства США продлится минимум до 27 декабря. Об этом сообщает The Washington Post.
Обновлено в 17:51
Политика

Шрёдер объяснил позицию США по «Северному потоку — 2»

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в беседе с Welt am Sonntag заявил, почему, по его мнению, США негативно относятся к строительству российского газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:15
Политика

Кадыров заявил о желании завершить карьеру на посту главы региона

Обновлено в 15:14
Политика

Скончался бывший лидер британской партии «Либеральные демократы»

Бывший лидер британской партии "Либеральные демократы" Пэдди Эшдаун скончался в возрасте 77 лет.
Обновлено в 20:46
Политика

Порошенко: закон о переименовании УПЦ МП облегчит выбор между церквями

Президент Украины Пётр Порошенко предположил, что закон о переименовании канонической УПЦ облегчит жителям страны выбор между церквями.
Обновлено в 08:53
Политика

Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с «черной дырой»

Обновлено в 10:39
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Черногория намерена добиваться независимости церкви от Сербии

Власти Черногории планируют добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:41
Политика

Парламент Кубы утвердил проект новой конституции

Парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны. Об этом сообщает Prensa Latina.
Обновлено в 19:40
Армия и оружие

Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты

В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.
Обновлено в 09:49
Политика

Умер сын основателя Саудовской Аравии принц Таляль

Обновлено в 12:05
Политика

Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы

22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.
Обновлено в 04:46
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Президент Эстонии намерена посетить Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что хочет приехать в Россию после ратификации пограндоговора между странами.
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На Украине предложили создать Ставку Верховного главнокомандующего

В проекте обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну России, который внес на рассмотрение Верховной рады депутат Виталий Куприй, содержатся предложения о создании в стране Ставки Верховного главнокомандующего "для организации должного отпора стране-агрессору".
Обновлено в 19:10
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