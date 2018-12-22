Политика

Пранкеры разыграли лидера украинских раскольников
Lenta.ru
14:44

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу неканонической церкви митрополита Епифания (Сергея Думенко). Эту информацию они подтвердили РИА Новости.
Lenta.ru14:44

Подробнее о событии

Опубликована запись беседы пранкеров с главой «новой» церкви на Украине

Известия18:17

Главе новой украинской церкви звонил известный пранкер Вован

URA.Ru16:27

Российский пранкер подтвердил, что разговаривал по телефону с главной «новой церкви» на Украине

Народные новости15:09

Пранкер Вован подтвердил свой звонок главе «новой церкви»

News.ru13:45

Пранкер Вован подтвердил, что общался с главой «новой церкви» Украины

РЕН ТВ13:35

Пранкеры подтвердили звонок Епифанию

Новостной фронт11:37

Пранкер Вован подтвердил факт розыгрыша украинского митрополита Епифания

Говорит Москва14:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:19, Ашберн
Политика

Спецпредставитель Трампа подал в отставку из-за вывода войск из Сирии

Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) Бретт Макгурк подал заявление об отставке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:44
Политика

Сенат США не договорился по временному бюджету

Республиканцы располагают в сенате минимальным большинством, которого недостаточно, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100 для утверждения временного бюджета.
Обновлено в 16:35
Политика

Кадыров заявил о желании завершить карьеру на посту главы региона

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Москва 24» заявил о желании завершить карьеру на посту руководителя республики.
Обновлено в 15:14
Политика

Порошенко: закон о переименовании УПЦ МП облегчит выбор между церквями

Президент Украины Пётр Порошенко предположил, что закон о переименовании канонической УПЦ облегчит жителям страны выбор между церквями.
Обновлено в 08:53
Политика

Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с «черной дырой»

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в интервью YouTube-каналу "Говорящие головы" рассказал, почему с 2014 года не ездит с гастролями в Россию.
Обновлено в 10:39
Политика

В Белом доме прокомментировали сообщения об увольнении главы ФРС

Администрация президента США Дональда Трампа не знает о его планах отстранить от работы главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено в 15:53
Политика

Экс-канцлер ФРГ раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»

Давление США на проект «Северный поток-2» объясняется наличием собственных энергетических интересов в Европе, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие

Появилось видео посадки Су-30М в Севастополе

В сети появилось видео первой посадки двух истребителей Су-30М2 на аэродроме Бельбек в Севастополе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:41
Политика

Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы

22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.
Обновлено в 04:46
Политика

Выступавший за войну в Югославии политик умер в Британии

Политик активно выступал за ведение военных действий против стран, входящих в Югославию, и давал показания в Гаагском трибунале против экс-президента Сербии Слободана Милошевича.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие

Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике

Москва усиливает свое военное присутствие в Арктике, США предпринимает максимум действий по обеспечению свободы морской навигации, пишет Telepolis.
Обновлено в 10:50
Политика

Черногория намерена добиваться независимости церкви от Сербии

Власти Черногории планируют добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:41
Политика

Президент Эстонии намерена посетить Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что хочет приехать в Россию после ратификации пограндоговора между странами.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс вагонов с танками ВСУ

Речь идет о танках Т-64, противотанковых пушках МТ-12 и боевых машинах пехоты БМП-1, уточнил Осадчий.
Обновлено в 11:14
Политика

Слуцкий назвал передачу Украине от США $10 млн антироссийским жестом

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что США публично оплачивают антироссийскую кампанию, выделяя Украине $10 млн на "усиление военно-морского потенциала".
Обновлено в 10:32
ещё по теме
Евстратий (Зоря)
Епископ
Епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский, глава Информационного управления Киевской патриархии, секретарь Священного Синода УПЦ КП.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное