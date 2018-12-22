Политика
Пранкеры разыграли лидера украинских раскольников
Пранкеры разыграли лидера украинских раскольниковLenta.ru14:44
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу неканонической церкви митрополита Епифания (Сергея Думенко). Эту информацию они подтвердили РИА Новости.
Lenta.ru14:44
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 22:21, Ашберн
Политика
Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с ИГ
Президент США Дональд Трамп в субботу вечером подтвердил, что его спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк подал в отставку, а также сообщил, что тот должен был покинуть свой пост в феврале 2019 года.
Обновлено в 21:35
Политика
Мнучин опроверг предложение Трампа уволить главу ФРС
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ответ на просьбу прокомментировать возможное намерение Трампа заявила, что ей «неизвестно о планах уволить Пауэлла».
Обновлено в 20:04
Политика
Сенат США не договорился по временному бюджету
Республиканцы располагают в сенате минимальным большинством, которого недостаточно, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100 для утверждения временного бюджета.
Обновлено в 16:35
Политика
Скончался бывший лидер британской партии «Либеральные демократы»
Бывший лидер британской партии "Либеральные демократы" Пэдди Эшдаун скончался в возрасте 77 лет.
Обновлено в 20:46
Политика
Шредер объяснил, почему США противодействуют «Северному потоку — 2»
Бывший канцлер ФРГ, глава комитета акционеров компании Nord Stream Герхард Шредер раскритиковал США за попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2", а также выступил за более независимую от Вашингтона торговую политику Германии.
Обновлено в 20:41
Политика
Кадыров заявил о желании завершить карьеру главой региона
Обновлено в 17:47
Политика
Черногория намерена добиться независимости церкви от Сербии
Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что страна будет добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви (СПЦ).
Обновлено в 16:34
Политика
Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Обновлено в 08:20
Политика
Парламент Кубы одобрил проект новой конституции
Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы одобрили проект новой конституции.
Обновлено в 20:41
Политика
Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с «черной дырой»
Обновлено в 10:39
Политика
На Украине предложили создать Ставку Верховного главнокомандующего
Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес на рассмотрение парламента Украины предложение о создании в стране Ставки Верховного главнокомандующего.
Обновлено в 20:04
Армия и оружие
Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты
В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.
Обновлено в 09:49
Политика
Умер сын основателя Саудовской Аравии принц Таляль
Принц Таляль бин Абдулазиз, сын основателя королевства Саудовская Аравия, умер в возрасте 87 лет.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике
25 ноября произошел инцидент в Керченском проливе, когда три корабля нарушили границу России.
Обновлено в 10:50
Политика
Президент Эстонии намерена посетить Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что хочет приехать в Россию после ратификации пограндоговора между странами.
Обновлено в 17:16