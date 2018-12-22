Политика

Пранкеры разыграли главу «новой» украинской церкви
Политическая Экспертиза
вчера в 21:07

Как стало известно, пранкеры Лексус и Вован разыграли руководителя раскольнической православной церкви Украины Епифания. В сети появилась запись разговора. Пранкеры позвонили ему от имени председателя Комитета внешних связей Европарламента Дэвида Макалистера.
Политическая Экспертизавчера в 21:07

Подробнее о событии

Опубликована запись беседы пранкеров с главой «новой» церкви на Украине

Известиявчера в 18:17

Опубликована запись беседы пранкеров с главой раскольнической церкви Украины

РЕН ТВвчера в 16:45

Пранкеры разыграли лидера украинских раскольников

Lenta.ruвчера в 14:44

Пранкер Вован подтвердил разговор с главой новой церкви Украины

Московский Комсомолецвчера в 14:33

Пранкер Вован подтвердил разговор с украинским митрополитом

Газета.Ruвчера в 14:21

Пранкер Вован подтвердил свой звонок главе «новой церкви»

News.ruвчера в 13:45

Пранкер Вован подтвердил факт розыгрыша украинского митрополита Епифания

Говорит Москвавчера в 14:03
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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