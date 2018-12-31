Политика

Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
РИА Новости
вчера в 19:43

В новогоднюю ночь пранкеры Вован и Лексус позвонили Виталию Кличко от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и поздравили его с наступающим праздником, рассказав при этом о "пьяном Порошенко под столом". Аудиозапись разговора размещена на YouTube-канале пранкеров.
РИА Новостивчера в 19:43

Подробнее о событии

Кличко вычислил пранкеров по словам о «пьяном Порошенко под столом»

Газета.Ru00:34

Кличко раскусил позвонивших ему пранкеров

News.ruвчера в 08:33

Кличко не поверил словам о пьяном Порошенко и пожаловался на скучную жизнь

Lenta.ruвчера в 23:14

Кличко узнал о «пьяном Порошенко под столом» от пранкеров

Телеканал 360°вчера в 21:25

Кличко впал в ступор после сообщений о «пьяном Порошенко под столом»

РЕН ТВвчера в 21:24

Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

РИА Новостивчера в 19:43

Вован и Лексус рассказали Кличко про «пьяного Порошенко под столом». АУДИО

URA.Ruвчера в 23:53
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Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Обновлено вчера в 11:45
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января

1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

WP: задержанного в Москве американца уволили из ВС США за воровство

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, служил в морской пехоте, откуда его уволили за воровство.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены

Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.
Обновлено вчера в 16:22
Наука

В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека

Обновлено вчера в 15:11
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

Обновлено вчера в 15:06
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Космос

Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы

Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность

Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено вчера в 20:30
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Политика

В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Обновлено вчера в 13:52
Наука

Ученые смогли добраться до загадочного озера в Антарктике

Группа ученых из международного проекта SALSA сумела достичь загадочного озера Мерсер, которое расположено подо льдами Антарктики на глубине более одного километра, об этом сообщает портал Gizmodo.
Обновлено вчера в 22:28
Транспорт

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

Со среды жителям и гостям столицы придется больше платить в метро и наземном городском общественном транспорте – в Москве начали действовать новые цены на проезд.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

В Магнитогорске растет число жертв обрушения

Сегодня ночью из-под завалов были извлечены еще два тела. Таким образом, число жертв от взрыва газа увеличилось до семи человек.
Обновлено 31.12.18 в 23:57
Происшествия

В числе погибших при взрыве дома в Магнитогорске оказался ребенок

Всего к настоящему моменту из-под завалов здания извлекли 11 тел Среди погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске есть ребенок, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Си Цзиньпин высказался за мирное воссоединение с Тайванем

К воссоединению и развитию мирных отношений между материковым Китаем и Тайванем в среду 2 января призвал председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Власти Крыма сообщили об увеличении турпотока в регион из Китая

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Евгения Альбац решила покинуть пост главреда The New Times

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что ищет преемника и рассчитывает в скором времени покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 21:31
Кино

Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

При пожаре в общежитии в Нижнем Тагиле погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в общежитии в Нижнем Тагиле Свердловской области в ночь на среду, по уточненным данным, еще двое госпитализированы.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Трамп пригласил партийных лидеров для обсуждения бюджета

Трамп отправил приглашение лидерам Демократической и Республиканской партий в Палате представителей и Сенате для обсуждения шатдауна – приостановки работы части правительственных учреждений из-за отсутствия решения по финансированию, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

В Магнитогорске взорвалась маршрутка

В центре Магнитогорска, где второй день проводят операцию по спасению пострадавших из рухнувшей многоэтажки, взорвался автомобиль.
Обновлено вчера в 13:47
Политика

NASA продолжает планировать визит Рогозина в США

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский политик, Киевский городской голова, глава Киевской городской государственной администрации, Народный депутат Украины 7-го созыва, где был главой фракции «УДАР» в Верховной Раде, Советник президента Украины, кандидат наук в области физического воспитания и спорта, лидер украинской политической партии «УДАР» (Украинский демократический альянс за реформы) с 2010 по 2015 год и Блока Петра Порошенко «Солидарность» с 2015 года, продюсер мюзикла «Рокки».
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Вован
Российский пранкер. Популярность ему принесли телефонные розыгрыши Элтона Джона, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Владимира Чурова, Валерии Новодворской, Владимира Мединского, Виталия Кличко, Виталия Мутко, Натальи Поклонской, Анастасии Волочковой, Алексея Панина, Геннадия Онищенко, Александра Бубнова, а также десятков других знаменитостей из мира шоу-бизнеса, спорта и политики.
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