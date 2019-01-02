Политика

Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о «Порошенко под столом»
Российская газета
02:11

Вначале Кличко поверил, что разговаривает с Гройсманом, и даже поздравил собеседника с Новым годом и пожелал ему всяческих благ. Но когда "премьер" упомянул, будто сейчас он вместе со своим окружением занят тем, что из-под стола вытаскивает Петра Порошенко, киевский градоначальник раскусил "обман".
Российская газета02:11

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Кличко вычислил пранкеров по словам о «пьяном Порошенко под столом»

Газета.Ru00:34

Вован и Лексус рассказали Кличко про «пьяного Порошенко под столом». АУДИО

URA.Ruвчера в 23:53

Кличко раскусил позвонивших ему пранкеров

News.ruвчера в 08:33

Кличко узнал о «пьяном Порошенко под столом» от пранкеров

Телеканал 360°вчера в 21:25

Кличко впал в ступор после сообщений о «пьяном Порошенко под столом»

РЕН ТВвчера в 21:24

Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

РИА Новостивчера в 19:43

Кличко не поверил словам о пьяном Порошенко и пожаловался на скучную жизнь

Lenta.ruвчера в 23:14
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Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Тела 16 погибших извлечены из-под завалов в Магнитогорске

Тела двух женщин извлечены из-под завалов обрушившегося после взрыва газа в подъезде жилого дома в Магнитогорске, сообщает в среду МЧС.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии выжившего в Магнитогорске младенца

Состояние маленького ребенка, которого накануне, 1 января, извлекли из-под завалов рухнувшего в Магнитогорске дома, оценивается медиками как стабильно тяжелое.
Обновлено в 03:52
Политика

WP: американца, задержанного в России, уволили из армии за воровство

Гражданина США Пола Уилана, которого задержали в Москве за шпионаж, ранее уволили из армии за воровство, сообщает газета Washington Post.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено вчера в 13:53
Наука

В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Число погибших при взрыве дома в Магнитогорске выросло до 11 человек

Напомним, что 31 декабря в 4 часа утра по московскому времени в Магнитогорске произошло обрушение подъезда многоквартиного дома.
Обновлено в 01:39
Политика

NASA: Подготовка визита Рогозина в США продолжается

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) несмотря на критику некоторых представителей вашингтонского истеблишмента продолжает подготовку визита в Соединённые Штаты руководителя российской корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 03:41
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом

Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о «Порошенко под столом»

Обновлено в 02:11
Происшествия

В Магнитогорске погибли три человека в маршрутке с газовыми баллонами

В «Газели» находилось два газовых баллона. Как сообщается, детей среди погибших нет.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

В Магнитогорске вытащили живого попугая из-под завалов

В ходе работ по разбору завалов на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске был найден живой попугай.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Уцелевшие квартиры дома в Магнитогорске признали пригодными для жизни

«Мобильными диагностическими комплексами „Стрела-П“ проведено обследование дома, по результатам которого квартиры подъездов № 1-12 (за исключением разрушенного седьмого подъезда) признаны пригодными для проживания», — заявили в МЧС.
Обновлено в 02:03
Общество

В Крыму число туристов из Китая выросло в 2,5 раза

Обновлено в 03:30
Происшествия

Глава СК заявил о проблемах с проверкой газа в Магнитогорске

Прибывший в Магнитогорск глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что не уверен в своевременности проверок газового оборудования в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Транспорт

Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с нового года

С 1 января 2019 года на 2 рубля подорожала стоимость проезда в пригородных электропоездах Москвы, до 36 рублей за одну зону.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Саратовской области, четыре человека скончались на месте, трое госпитализированы.
Обновлено в 02:52
Авто

Стало известно, насколько подорожали автомобили Lada

Семейство Lada Largus, хетчбек Lada XRAY и седаны Vesta, Vesta Cross и Vesta CNG прибавили в цене 20 тысяч рублей, причем это касается как пяти- и семиместных автомобилей, так и их кросс-версий.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Донецке подорвали опору железнодорожного моста

"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Под завалами в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка

Спасатели обнаружили под завалами дома в Магнитогорске живого 11-месячного мальчика, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Обновлено вчера в 00:36
Космос

Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы

Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Брянской области

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Число жертв взрыва в Магнитогорске увеличилось до 13

Всего в ликвидации последствий взрыва в жилом 10-этажном доме Магнитогорска участвуют практически 900 человек и более 200 единиц техники.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Следов взрывчатки на месте обрушения в Магнитогорске не обнаружено

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, «в связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено».
Обновлено вчера в 16:36
Общество

У россиян появились дополнительные дни отпуска

С Нового года у россиян появятся дополнительные отпуска "специального назначения" - работодатели должны будут отпускать своих работников на диспансеризацию и оплачивать им этот день.
Обновлено в 02:02
Политика

В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Обновлено вчера в 13:52
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский политик, Киевский городской голова, глава Киевской городской государственной администрации, Народный депутат Украины 7-го созыва, где был главой фракции «УДАР» в Верховной Раде, Советник президента Украины, кандидат наук в области физического воспитания и спорта, лидер украинской политической партии «УДАР» (Украинский демократический альянс за реформы) с 2010 по 2015 год и Блока Петра Порошенко «Солидарность» с 2015 года, продюсер мюзикла «Рокки».
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Вован
Российский пранкер. Популярность ему принесли телефонные розыгрыши Элтона Джона, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Владимира Чурова, Валерии Новодворской, Владимира Мединского, Виталия Кличко, Виталия Мутко, Натальи Поклонской, Анастасии Волочковой, Алексея Панина, Геннадия Онищенко, Александра Бубнова, а также десятков других знаменитостей из мира шоу-бизнеса, спорта и политики.
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