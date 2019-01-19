Политика

Пранкеры признали невозможность дозвониться ПутинуLenta.ru 06:57

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), известные своими телефонными розыгрышами, рассказали украинскому изданию «Страна», что не смогли бы дозвониться президенту России Владимиру Путину.
Читать в источнике
с чего всё началось
Тем не менее Страна.ua
 опубликовала интервью с организаторами телефонных розыгрышей Вованом и Лексусом, в котором они рассказали, почему пять раз дозванивались Порошенко и ни разу не позвонили Путину.
Znak.comвчера в 20:22

Подробнее о событии

Пранкер Вован рассказал, можно ли дозвониться до Путина

Life.ru11:07

Страна (Украина): Ахметов обматерил нас, а потом извинился (Страна.ua)

ИноСМИвчера в 04:58

Пранкер верит в возможность дозвониться до Путина

РИА Новости10:11

Вован и Лексус рассказали о схеме связи с Путиным

Вести.Ru10:08

Пранкеры признали невозможность дозвониться Путину

Lenta.ru06:57

Пранкеры Вован и Лексус признались, почему ни разу не звонили Путину

URA.Ruвчера в 22:26

Пранкер Вован рассказал, можно ли дозвониться до Путина

Газета.Ru10:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Происшествия

Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски

Обновлено в 10:44
Общество

Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло

В Instagram-аккаунте, где ранее появилась фотография куриного яйца, набравшая рекордное количество лайков, был опубликован второй снимок.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Полиция применила водомет против протестующих в Париже

Полиция применила водомет против протестующих в Париже, сообщает BFM TV. «РИА Новости» передает, что был использован слезоточивый газ.
Обновлено в 11:49
Происшествия

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Общество

Школьник, мечту которого исполнил Путин, выложил видео про борт №1

Обновлено в 12:12
Происшествия

При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек

El Financiero сообщает, что в результате произошедшего погибли по меньшей мере 20 человек, еще 54 пострадали.
Обновлено вчера в 21:49
Общество

Скончался «самый милый в мире пес»

Померанский шпиц по кличке Бу, более известный в интернете как «самый милый песик», скончался в возрасте 12 лет.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Мэра Гданьска похоронили в главном храме города

Обновлено в 09:55
Происшествия

Россиянина задержали в Норвегии за нападение

Власти Норвегии заявили о задержании 20-летнего российского гражданина, который подозревается в нападении.
Обновлено вчера в 09:24
Общество

Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения

Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено в 11:46
Политика

Филарет назвал себя патриархом всея Руси

Глава бывшего "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины.
Обновлено в 07:16
Авто

Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу

Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пяти пассажиров.
Обновлено в 08:17
Авто

Названы самые популярные автомобили в Москве в 2018 году

На первом месте по продажам располагается KIA Rio, на котором за 2018 год остановили свой выбор 13,5 тысячи жителей столицы, это на 6% больше показателей 2017 года.
Обновлено в 02:48
Интернет

Facebook тестирует сервис для просмотра шуток

Обновлено в 03:56
Происшествия

Энергоблок Ровненской АЭС вновь подключили к сети

Третий энергоблок Ровненской АЭС вновь подключен к сети после устранения неполадок, продолжается набор мощности, сообщила пресс-служба генерирующей компании "Энергоатом".
Обновлено в 10:22
Общество

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области в субботу, 19 января, объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Москве убили вступившегося за девушку мужчину

45-летний мужчина толкнул девушку на улице, ее спутник заступился за нее. В результате конфликта обидчик ударил его ножом в шею.
Обновлено в 10:58
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ в размере 9 млрд рублей

По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.
Обновлено 17 января в 19:31
Политика

Путин на Крещение окунулся в прорубь

В крещенскую ночь 2018 года Путин в Тверской области побывал в мужском монастыре в Нило-Столобенской пустыни, где посетил также праздничную литургию и принял участие в крещенских купаниях.
Обновлено в 06:25
Музыка

Архив группы «Гражданская оборона» выставят на торги

Обновлено в 02:10
Хоккей

Команда дивизиона Чернышева победила в «Мастер-шоу» Матча звезд КХЛ

Сборная дивизиона Чернышева одержала победу в "Мастер-шоу" Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в Казани.
Обновлено в 10:31
Кино

Съемки третьей части «Фантастических тварей» отложили

Кинокомпания Warner Bros. решила перенести съемки третьей части фильма «Фантастические твари» с июля до поздней осени.
Обновлено в 08:57
Футбол

«Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас» благодаря дублю Салаха

Ранее "Манчестер Юнайтед" одолел "Брайтон" в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Найдено тело еще одного летчика Су-34

Обновлено вчера в 14:41
Авто

Названы Топ-15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы

Лидером рейтинга стал Toyota Highlander: по статистике, 18,5% первых владельцев кроссовера не расстаются с ним более 15-ти лет.
Обновлено в 07:56
Экономика

Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователей

В марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Хлопок газа произошел в жилой многоэтажке в Архангельске

Обновлено в 10:03
Спорт

Россиянки стали пятыми в эстафете на этапе КМ по биатлону

В немецком Рупольдинге завершилась женская эстафета 4х6 км. Сборная России заняла пятое место, победили француженки.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Арбенину отпустили из больницы во Франции под расписку

Певица, лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, которая перенесла во Франции сердечный приступ, выписалась из больницы, сообщила РИА Новости PR-директор артистки Мария Кохель.
Обновлено в 06:40
ещё по теме
Вован
Российский пранкер. Популярность ему принесли телефонные розыгрыши Элтона Джона, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Владимира Чурова, Валерии Новодворской, Владимира Мединского, Виталия Кличко, Виталия Мутко, Натальи Поклонской, Анастасии Волочковой, Алексея Панина, Геннадия Онищенко, Александра Бубнова, а также десятков других знаменитостей из мира шоу-бизнеса, спорта и политики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное