Политика

Пранкеры позвонили губернатору Калифорнии от имени премьера Украины
Аргументы и Факты
06:32

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили о телефонном розыгрыше губернатора Калифорнии Эдмунда Джеральда Брауна — младшего, с которым они побеседовали от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и украинского посла в США Валерия Чалого.
Аргументы и Факты06:32
с чего всё началось

Пранкеры позвонили губернатору Калифорнии, представившись Гройсманом

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров заявили, что разыграли по телефону губернатора Калифорнии Эдмунда Джеральда Брауна — младшего, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и послом Украины в США Валерием Чалым.
РИА Новости04:30

Подробнее о событии

Пранкеры позвонили губернатору Калифорнии от имени Гройсмана

Газета.Ru08:11

Вован и Лексус разыграли губернатора Калифорнии от имени украинских чиновников

URA.Ru06:28

Пранкеры попросили губернатора Калифорнии установить звезду для Порошенко и возглавить Винницкую область

Телеканал 360°05:55

Пранкеры позвонили губернатору Калифорнии от имени Гройсмана

RT на русском05:11

Губернатору Калифорнии предложили возглавить Винницкую область

Вести.Ru04:52

Пранкеры позвонили губернатору Калифорнии, представившись Гройсманом

РИА Новости04:30

"Порошенко хочет звезду в Голливуде и дает вам править Винницей!": пранкеры разыграли губернатора Калифорнии

Комсомольская правда02:26
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Политика

Людмилу Алексееву похоронят в США

Обновлено в 10:46
Политика

Путин допустил изменение закона о митингах

Президент России Владимир Путин не исключил внесение изменений в закон о митингах.
Обновлено в 10:49
Политика

Путин выразил недоумение преследованием в США Бутиной

Президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 10:51
Политика

Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги

Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги.
Обновлено в 10:43
Политика

Минюст России ответил ЕСПЧ на вопросы о задержании украинских моряков

Украина «злоупотребляет» правом обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе Минюста России, имеющемся в распоряжении "Ъ". Как считают в министерстве, Киев использует суд в качестве инструмента для «достижения собственных политических целей».
Обновлено в 10:47
Политика

Помпео прокомментировал отправку российских Ту-160 в Венесуэлу

Глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал "разбазариванием" государственных средств переброску российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу.
Обновлено в 10:45
Политика

Bild опубликовал фото выданного Путину удостоверения «Штази»

Немецкая газета Bild сообщила об обнаружении документа в архивах бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, кратко — Stasi, или «Штази» по-русски).
Обновлено в 10:40
Политика

Голосование британского парламента по Brexit состоится до 21 января

Голосование в палате общин парламента Великобритании по поводу условий Brexit состоится до 21 января 2019 года, сообщил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй в понедельник, 11 декабря.
Обновлено в 10:51
Политика

В 2018 году выявлено 4,3 млрд кибератак на российские ресурсы

Российские ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа, заявил на брифинге замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
Обновлено в 09:19
Политика

Украинцы не хотят голосовать за Порошенко на президентских выборах

Подавляющее большинство украинцев не хотят голосовать за него на выборах в марте следующего года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Обновлено в 10:41
Политика

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря ввел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения на фоне протестов «желтых жилетов», которые продолжаются уже несколько недель.
Обновлено в 10:13
Политика

Экс-офицер Черноморского флота получил 14 лет тюрьмы за госизмену

Бывший офицер Черноморского флота Леонид Пархоменко, обвиняемый в госизмене, приговорен к 14 годам колонии строгого режима, передает ТАСС.
Обновлено в 10:49
Политика

Кириенко призвал увековечить память Людмилы Алексеевой

Память правозащитницы, главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой следует увековечить, но надо обсудить, каким именно образом это сделать.
Обновлено в 08:44
Политика

Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией

На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 10:27
Политика

Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом ушел в отставку

Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом Тимур Валиулин ушел в отставку.
Обновлено в 10:28
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Валерий Алексеевич Чалый
Украинский политик
Украинский политический эксперт. С 19 июня 2014 - по 10 июля 2015 года - заместитель Главы Администрации Президента Украины. С 10 июля 2015 года - чрезвычайный и полномочный посол Украины в США.
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