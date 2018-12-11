Пранкеры Вован и Лексус опубликовали телефонный разговор с губернатором Калифорнии Джерри Брауном, который они сначала провели от имени украинского премьера Владимира Гройсмана, а затем посла Украины в США Валерия Чалого.

Политика Политика Путин принял участие в церемонии прощания с Алексеевой

Политика Политика Помпео прокомментировал отправку ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу

Политика Политика За год на Россию было совершено более 4 млрд кибератак "В 2018 году средствами ГосСОПКА было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них более 17 тысяч наиболее опасных компьютерных атак", - сказал Мурашов во вторник на брифинге в Москве.

Политика Политика Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.

Политика Политика Россиянка Бутина согласилась признать вину частично Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в конспиративной деятельности в США, согласилась признать себя виновной по части пунктов обвинения.

Политика Политика Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря ввел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения на фоне протестов «желтых жилетов», которые продолжаются уже несколько недель.

Политика Политика Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.

Армия и оружие Армия и оружие Турция начала строительство базы военного флота на Черном море Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря, сообщает газета Milliyet.

Армия и оружие Армия и оружие Пушилин заявил о готовности ДНР отразить наступление ВСУ В республике готовы отразить атаку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Армия и оружие Армия и оружие ВС Ирана подтвердили испытания баллистической ракеты 1 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

Политика Политика В ФСБ рассказали о противодействии терроризму в 2018 году Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал о противодействии ведомства терроризму в 2018 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Минтруд внес в кабмин законопроект об электронных трудовых книжках Минтруд РФ внес в правительство законопроект о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.

Политика Политика Власти США разрешили гражданам страны ездить в Россию США убрали Россию из списка стран, куда американским гражданам ездить не рекомендуется.

Политика Политика Матвиенко назвала дату принятия решения о членстве России в ПАСЕ Россия примет решение о членстве в Совете Европы в июне 2019 года, если не будет изменен устав о равенстве делегаций.