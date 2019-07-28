Политика

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени ЗеленскогоРБК 03:33

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере. Аудиозапись на YouTube опубликовало издание «Страна.ua». В разговоре с РБК Столяров подтвердил факт звонка Глуховере от имени Зеленского.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Пранкер Лексус от лица Зеленского приказал генералу уволиться после скандала. АУДИО

URA.Ru00:35

Пранкер Лексус поговорил с опальным украинским генералом от имени Зеленского

Life.ru00:19

Пранкеры от имени Зеленского разыграли украинского генерала

RT на русском02:30

Пранкер Лексус от имени Зеленского разыграл опального украинского генерала

Газета.Ru01:20

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского

РБК03:33

Пранкер Лексус разыграл опального украинского генерала от имени Зеленского

РИА Новостивчера в 23:37

Лексус и Вован разыграли генерала полиции, которого потребовал уволить Зеленский

ТК Звездавчера в 18:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
Происшествия

Отпущенное КНДР российское судно прибыло в Южную Корею

Отпущенное после задержания Северной Кореей российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» прибыло в южнокорейский порт Сокчхо.
Обновлено в 01:30
Здоровье

Названы опасные для здоровья продукты

Эксперты рассказали о продуктах, из-за которых могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 03:06
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Путин обошел на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде

На борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова Владимир Путин обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил экипажи.
Обновлено в 03:12
Футбол

Рибери отказался от предложения «Монако»

Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери не перейдет в "Монако", сообщают французские СМИ.
Обновлено вчера в 18:11
Политика

Зеленскому следует дать автономию Донбассу – Медведчук

Украина не перестанет быть унитарным государством, если по аналогии с Крымом автономию получит и Донбасс, и команде Зеленского нужно публично заявить о поддержке создания такой автономии.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Путин признался, зачем погружается под воду и поднимается в небо

Путин пояснил, что тысячи россиян работают и в воздухе, и под водой, и под землей.
Обновлено вчера в 09:56
Политика

В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний

Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено вчера в 20:17
Футбол

«Краснодар» победил «Сочи» и вышел на первое место

В матче третьего тура чемпионата России «Краснодар» в родных стенах переиграл «Сочи».
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания

Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 15:13
Политика

В Грузии по делу о беспорядках арестовали экс-министра обороны

Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в столице.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

Названы рискующие уйти под воду регионы России

Средиземноморские страны пострадают меньше из-за своей гористости.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-месячной девочки в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
Обновлено в 02:05
Экономика

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Энергетика

Азербайджан постепенно увеличивает добычу газа

Согласно информации, в первой половине 2019 года в Азербайджане добыто 17,3 млрд. кубометров газа, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял около 15,4 млрд. кубометров.
Обновлено вчера в 09:55
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес

Анита Цой появилась в инвалидной коляске на фестивале «Жара»

На ковровой дорожке Анита Цой появилась в инвалидной коляске. Певица держалась бодро и попросила поклонников не унывать.
Обновлено вчера в 15:17
Здоровье

В Нижнекамске появится еще один компьютерный томограф

В течение года в Нижнекамскую районную больницу планируется поставка нового рентгеновского компьютерного томографа.
Обновлено вчера в 16:27
Общество

«Как из кино про зомби»: украинские электрички испугали пользователей Сети

"Похоже на поезд из фильма про зомби", - написал Евгений Николаевич Семыкин.
Обновлено в 02:46
Политика

Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым

Обновлено 26 июля в 13:48
Общество

Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек

Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено вчера в 08:27
Религия

В России сегодня отметят День крещения Руси

В России сегодня отметят День крещения Руси.
Обновлено вчера в 23:31
Кино

Американский режиссер Майкл Бэй приехал в Киев на встречу с Кличко

Обновлено вчера в 17:11
Общество

В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

Обновлено вчера в 16:30
Здоровье

Волгоградцы узнали, как оказать помощь ребенку на воде

Если есть навыки оказания первой помощи, сделайте ему искусственное дыхание и массаж сердца.
Обновлено вчера в 12:18
Общество

Ученая объяснила жару в Европе и холод в России

Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 11 человек

Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в Бруклине (Нью-Йорк).
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

Сын Алибасова исчез с миллионам

Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Обновлено вчера в 22:20
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пранкер Лексус
Российский ведущий
Российский пранкер, работающий в жанре «пранк-журналистики». Известность Лексусу принесли записи с такими персонами, как Петр Порошенко, Реджеп Тайип Эрдоган, сенатор США Джон Маккейн, генсек НАТО Йенс Столтенберг, Михаил Горбачев, Игорь Коломойский, Виталий Кличко, Элтон Джон и многие другие политики и звезды шоу-бизнеса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное