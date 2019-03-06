Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по ВенесуэлеRT на русском вчера в 22:15

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса. Детали пранка Вован и Лексус предоставили агентству Sputnik Mundo.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

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