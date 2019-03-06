Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по ВенесуэлеКомсомольская правда 18:49

Переговоры со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом по телефону провели от лица президента Швейцарии Уэли Маурера российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
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Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

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Вован и Лексус позвонили спецпредставителю США по Венесуэле

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Вован и Лексус пошутили над представителем США по Венесуэле

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Пранкер Вован объяснил розыгрыш спецпредставителя США по Венесуэле

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Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

РИА Новости17:04
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
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В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
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Россиян продолжат забирать в армию

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В 600 миллионов долларов в год оценивается незаконный оборот человеческих органов в мире.
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Автора сообщения в WhatsApp с угрозами в адрес судей Дорогомиловского суда активно ищут сотрудники ФСБ.
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В Женеве презентовали российские автомобили Aurus

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В одной из бухт Приморья создадут центр содержания косаток

"Участники совещания особо отметили, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами, и арест с них снят", - добавил представитель Гордеева.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
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Выяснилось, что в России доля глав компаний, которые активно внедряют искусственный интеллект в рабочие процессы и включили эту технологию в стратегии компаний, составляет 30% (средний показатель по остальным странам - 22,3%). Российские руководители оказались и более практичными в вопросах применения искусственного интеллекта.
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Армия и оружие

Первым носителем «Посейдонов» может стать подлодка «Белгород»

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Авто

Ford допустил закрытие двух заводов в России

Американский производитель автомобилей Ford Motor Co рассматривает возможность закрытия двух заводов в России в связи с реструктуризацией деятельности в нерентабельных регионах.
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Армия и оружие

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Наука

Второй пациент в мире излечился от ВИЧ

В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу.
Обновлено в 06:50
Культура

Назван лауреат Притцкеровской премии 2019 года

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Трамп заявил, что ему будет не хватать Клинтон на выборах президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему будет не хватать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на президентских выборах 2020 года.
Обновлено в 17:52
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Заключенный напал на охранников во французской тюрьме

Ранее 27-летний заключенный, которому охранники сообщили, что его свидание с женой окончено, напал с ножом на сотрудников тюрьмы, нанеся им серьезные ранения, а затем закрылся в комнате вместе с супругой.
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Происшествия

СК попросили возбудить новое дело после крушения под Сочи Ту-154

Адвокат родственников погибших в авиакатастрофе Игорь Трунов считает, что в отношении сотрудников аэропорта, занимавшихся дозаправкой Ту-154, необходимо возбудить дело о халатности.
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Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
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Сама Дубленникова проживает в обычной петербургской квартире и ведет скромный быт.
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Происшествия

Флоридец пытался пронести с собой гранатомет на авиарейс

Служба безопасности международного аэропорта Лехай-Вэлли (штат Пенсильвания) задержала жителя американского штата Флорида, который пытался пронести с собой деактивированный гранатомет и копию выстрела к нему, сообщает телеканал WFTV.
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Авто

Bugatti выпустила самый дорогой в мире автомобиль

Французская автомобильная компания Bugatti к своей 110-й годовщине представила модель La Voiture Noire, считающуюся самым дорогим автомобилем в мире.
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Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.
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Политика

Google исправила некорректное отображение Крыма на картах

Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.
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Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла данные о якобы "похищении" в Ташкенте Гульнары Каримовы - дочери первого президента Узбекистана.
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Собянин уволил главу управы Выхино-Жулебино

"Освободить С.Зотова от замещаемой должности главы управы района Выхино-Жулебино Москвы", — говорится в документе.
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Пакистан перехватил индийскую подлодку

Целью индийских летчиков стал лагерь террористов. В ответ на атаку по своей земле Пакистан сбил два самолета BBC Индии.
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Определено будущее венесуэльских денег в России

Счета венесуэльских компаний в России переведут в банк «Российская финансовая корпорация» (РФК).
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Вышел трейлер финального сезона сериала «Игра престолов»

Телеканал HBO разместил на своем YouTube-канале первый трейлер последнего сезона сериала «Игра престолов».
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