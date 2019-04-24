Политика

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени ЗеленскогоРоссийская газета 12:04

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров пообщались с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, когда последний по ошибке поздравил их с победой на президентских выборах на Украине. Запись разговора размещена на YouTube-канале одного из пранкеров.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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