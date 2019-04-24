Политика
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени ЗеленскогоРоссийская газета 12:04
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров пообщались с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, когда последний по ошибке поздравил их с победой на президентских выборах на Украине. Запись разговора размещена на YouTube-канале одного из пранкеров.
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«Порошенко не хотел завершить войну в Донбассе»: пранкеры разыграли Макрона
Комсомольская правда10:18
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