Политика
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени ЗеленскогоРоссийская газета 12:04
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров пообщались с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, когда последний по ошибке поздравил их с победой на президентских выборах на Украине. Запись разговора размещена на YouTube-канале одного из пранкеров.
Читать в источнике
Оценить214
Подробнее о событии
Показать все источники
«Порошенко не хотел завершить войну в Донбассе»: пранкеры разыграли Макрона
Комсомольская правда10:18
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Политика
Симоньян: Путин подпишет указ о гражданстве РФ для беженцев с Донбасса
Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 15:09
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi
Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
Обновлено в 17:18
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено в 10:27
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Гаджеты
OPPO представила новинку с оригинальной фронтальной камерой
Компания OPPO презентовала миру новую линейку смартфонов – Reno.
Обновлено в 15:31
Происшествия
В Москве загорелись несколько автомобилей
Несколько автомобилей горят на площади 100 квадратных метров на Алтуфьевском шоссе в Москве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ в Twitter.
Обновлено в 17:37
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
Во Флориде учителям разрешат носить оружие
Сенат законодательного собрания американского штата Флорида одобрил проект закона, разрешающий учителям носить оружие, несмотря на широкий общественный резонанс.
Обновлено в 17:57
Авто
Renault представил новый электрический фургон Kangoo
Напомним, что за производительность актуального поколения Kangoo Z.E. 33 отвечает новый экономичный двигатель с крутящим моментом 225 Нм и батарея увеличенной емкости 33 кВт/ч, благодаря чему фургон имеет автономию хода 270 км. Вполне вероятно, что следующее поколение Kangoo будет выпускаться с завода MCA в Мобёже (север Франции).
Обновлено в 02:43
Авто
Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Авто
Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп
YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.
Обновлено в 11:19
Здоровье
Боль в спине может сигнализировать о поражении внутренних органов
К боли в спине может приводить неправильный образ жизни.
Обновлено в 12:50
Общество
В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла
В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
Обновлено в 15:55
Авто
Французы построят переднемоторный Porsche 911 с мотором V8 HEMI
Мастерская Danton Arts Kustoms из французской коммуны Ваноск показала первые фотографии амбициозного проекта на базе Porsche 911 в кузове 997.
Обновлено в 06:54
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией»
ЦСКА провел третий матч серии плей-офф баскетбольной евролиги с испанской "Басконией".
Обновлено в 16:48
Кино
Китайские пираты слили в Сеть копию «Мстителей 4»
Пиратские копии фильма "Мстители 4: Финал" начали распространяться в интернете.
Обновлено в 14:35
Общество
По просьбам жителей в Люблино появятся детсад и школа искусств
На публичных слушаниях по проекту планировки население предложило построить новую школу искусств и детский сад на 200 мест, сообщает издание "Мое Люблино".
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Собчак наведалась к Бузовой в ресторан и довела ее до слез
Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 13:36
Здоровье
ЕС сократит содержание трансжиров в продуктах питания
Максимальный предел, установленный новым регламентом, соответствует 2 г трансжиров промышленного производства на 100 г общего содержания жира в продуктах, предназначенных для конечного потребителя и для поставки в розничную продажу.
Обновлено в 09:46
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05