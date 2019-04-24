Политика

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени ЗеленскогоРоссийская газета 12:04

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров пообщались с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, когда последний по ошибке поздравил их с победой на президентских выборах на Украине. Запись разговора размещена на YouTube-канале одного из пранкеров.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пранкеры обсудили с Макроном отношения с Россией от имени Зеленского

Вести.Ru10:38

Макрон вместо Зеленского поздравил пранкеров

РБК12:50

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном под видом Зеленского

Газета.Ru16:39

Макрон не будет опровергать розыгрыш пранкеров

Комсомольская правда14:20

Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Макроном от имени Зеленского

РИА Новости10:36

«Зеленский» попросил Макрона выдать Порошенко: пранкеры разыграли президента Франции

ТК Звезда09:49

Пранкеры раскрыли секрет розыгрыша президента Франции. Как они это делают? ИНТЕРВЬЮ

URA.Ru10:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса

Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Наука

Генетически идентичные бактерии ведут себя по разному

До сих пор ученые обычно считали, что хемотаксические свойства бактерий являются общей чертой вида или популяции, и все клетки ведут себя более или менее одинаково.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

«Планируем поменяться»: Галкин мечтает занять место Нагиева

Обновлено в 13:17
Происшествия

В Москве пятеро неизвестных совершили вооруженное ограбление

Пятеро неизвестных с оружием напали в Москве на водителя, отобрали сумку с деньгами и скрылись, введён план "Перехват", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Двое детей погибли в Сирии, подорвавшись на мине

Обновлено в 16:15
Игры

Запуск Mortal Kombat 11 стал самым успешным в истории франшизы

Релиз Mortal Kombat 11 состоялся вчера, но руководитель WB Games Дэвид Хаддэд уже сообщил о том, что старт продаж оказался самым успешным в 27-летней истории франшизы.
Обновлено в 14:01
Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Политика

Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике

В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Авто

Renault Kaptur обновился, но не подорожал

Компания Renault объявила о появлении на российском рынке кроссовера Kaptur 2019 модельного года. "Каптюр" обзавелся новым оборудованием.
Обновлено в 06:26
Политика

Ким Чен Ын впервые приехал в Россию

Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова

Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено в 01:29
Гаджеты

Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона

Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Общество

В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

Обновлено в 10:58
Политика

Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:34
Политика

Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском

Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
Обновлено в 12:37
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено в 11:46
Футбол

Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО

К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".
Обновлено в 04:57
Политика

СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Культура

Скончался создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский

Обновлено вчера в 22:03
Политика

МИД Украины заявил о «смене тона» РФ по делу о задержанных моряках

Замминистра Елена Зеркаль сообщила, что ее поразил "кардинальный переход от хамства к цивилизованному языку" Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook об изменении тона разговора России по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол

Фанаты «Лацио» скандируют фашистские лозунги в Милане

Фанаты скандировали фашистские приветствия и лозунги, а также кричалки, оскорбляющие "Милан".
Обновлено в 12:40
Политика

Путин пообещал повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам

Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам на 27,7%. С соответствующей просьбой к главе государства обраитлась замсекретаря Севастопольского регионального отделения партии Екатерина Алтабаева.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

Носитель «Посейдона» спущен на воду

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:54
Авто

Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов

Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Здоровье

ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет

В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
Обновлено в 11:43
Культура

Netflix может лишиться прав на показ «Офиса»

Стриминговый сервис Netflix может лишиться прав на показ сериала «Офис», который является самым просматриваемым шоу на сервисе.
Обновлено в 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное