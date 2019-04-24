Политика
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени ЗеленскогоРоссийская газета 12:04
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров пообщались с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, когда последний по ошибке поздравил их с победой на президентских выборах на Украине. Запись разговора размещена на YouTube-канале одного из пранкеров.
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Пятеро неизвестных с оружием напали в Москве на водителя, отобрали сумку с деньгами и скрылись, введён план "Перехват", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском
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Компания Renault объявила о появлении на российском рынке кроссовера Kaptur 2019 модельного года. "Каптюр" обзавелся новым оборудованием.
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Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
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Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
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Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
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Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено в 01:29
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Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
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Политика
Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:34
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
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Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
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Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
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Культура
Скончался создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский
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Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» РФ по делу о задержанных моряках
Замминистра Елена Зеркаль сообщила, что ее поразил "кардинальный переход от хамства к цивилизованному языку" Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook об изменении тона разговора России по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.
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Фанаты «Лацио» скандируют фашистские лозунги в Милане
Фанаты скандировали фашистские приветствия и лозунги, а также кричалки, оскорбляющие "Милан".
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Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
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ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
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