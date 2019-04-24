Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени ЗеленскогоИзвестия 15:11

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли президента Франции Эммануэля Макрона. Они позвонили ему от имени избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «РИА Новости».

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени Зеленского

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