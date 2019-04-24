Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Макроном от имени ЗеленскогоРИА Новости 10:36

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили президенту Франции Эммануэлю Макрону от имени Владимира Зеленского.

Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Макроном от имени Зеленского

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