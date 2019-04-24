Политика
Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Макроном от имени ЗеленскогоРИА Новости 10:36
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили президенту Франции Эммануэлю Макрону от имени Владимира Зеленского.
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«Порошенко не хотел завершить войну в Донбассе»: пранкеры разыграли Макрона
Комсомольская правда10:18
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Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Общежитие строителей сгорело на Сахалине
Обновлено в 19:02
Энергетика
Польша приостановила прокачку российской нефти из-за загрязнения
Прием загрязненной нефти был остановлен в пункте Адамово на польско-белорусской границе, отмечается в сообщении.
Обновлено в 19:35
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»
Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено в 09:25
Кино
Китайские пираты слили в Сеть копию «Мстителей 4»
Пиратские копии фильма "Мстители 4: Финал" начали распространяться в интернете.
Обновлено в 14:35
Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено в 18:04
Политика
Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
Обновлено в 18:28
Здоровье
Итоги эпидемии: корь в Екатеринбург завезли из-за рубежа
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвело итоги эпидемии кори в Екатеринбурге, заявила на пресс-конференции представитель ведомства Светлана Скрябина.
Обновлено в 08:02
Политика
Активисты рассказали о попытках властей США захватить посольство Венесуэлы
Власти США в ночь на четверг могут попытаться силой занять посольство Венесуэлы в Вашингтоне, сообщили РИА Новости активисты ряда общественных организаций, которые охраняют здание дипмиссии.
Обновлено в 17:46
Политика
Путин назвал сверхзадачу российской экономики
Владимир Путин отметил, что изменения в структуре российской экономики необходимы для обеспечения ее развития на перспективу.
Обновлено в 10:35
Общество
Сергей Жданов: «В музей приходят работать по зову сердца…»
Исхожу из того, что люди приходят работать в музей не из-за денег, а по зову сердца.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Джонни Депп собирается жениться на русской танцовщице
Длительные затяжные судебные разбирательства голливудского актера Джонни Деппа со своей бывшей женой актрисой Эмбер Херд немало выматывают звезду фильма «Пираты Карибского моря».
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике
В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Экономика
Глава Минтранса САР заявил о контракте со Стройтрансгазом на 49 лет на развитие Тартуса
Сирийские власти заключили инвестиционный контракт с российской компанией "Стройтрансгаз" (CTG) сроком на 49 лет для расширения порта Тартус на Средиземном море, заявил проправительственной сирийской газете al-Watan министр транспорта САР Али Хамуд.
Обновлено в 18:53
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Наука
Онколог: Самый частый вид рака долгое время протекает бессимптомно
Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал «Вечерней Москве» о главных признаках рака легких и диагностике этого заболевания.
Обновлено в 13:57
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
Обновлено в 11:43
Гаджеты
Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold
Обновлено в 12:26
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.
Обновлено в 18:06
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 11:16
Религия
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07