Политика

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени ЗеленскогоРБК 03:33

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере. Аудиозапись на YouTube опубликовало издание «Страна.ua». В разговоре с РБК Столяров подтвердил факт звонка Глуховере от имени Зеленского.
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Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу под видом Зеленского

Газета.Ru04:54

Пранкер Лексус разыграл опального украинского генерала от имени Зеленского

РИА Новостивчера в 23:37

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского

РБК03:33

Пранкеры от имени Зеленского разыграли украинского генерала

RT на русском02:30

Пранкер Лексус разыграл главу днепропетровской полиции от имени Зеленского

News.ru01:40

Пранкер Лексус поговорил с опальным украинским генералом от имени Зеленского

Life.ru00:19

Пранкер Лексус от лица Зеленского приказал генералу уволиться после скандала. АУДИО

URA.Ru00:35
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Происшествия

Стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке, есть пострадавшие

В США произошла стрельба в районе Бруклин, город Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 00:04
Футбол

Олег Кононов получил ультиматум от руководства «Спартака»

Руководство московского "Спартака" поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову после поражения от новичка российской премьер-лиги – "Тамбова" (0:2). Боссы дали белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Навального доставили в больницу из спецприемника

Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

В Петербурге прошел главный военно-морской парад

Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Происшествия

На Кубани задержали опасного преступника, сбежавшего при конвоировании

Обновлено в 06:29
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 15:13
Общество

Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза

Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:08
Общество

Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка

Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Правозащитники подсчитали отпущенных из полиции после акции в Москве

В Москве из отделений полиции отпустили не менее 700 человек, задержанных во время несогласованной протестной акции «За честные выборы», следует из данных правозащитного ресурса «ОВД-Инфо» по состоянию на 10:30 воскресенья.
Обновлено в 04:33
Авто

Mazda отзывает машины модели MX-5

Обновлено вчера в 06:53
Происшествия

Пять поездов задержаны в Иркутской области из-за обвала камней

В Иркутской области в воскресенье, 28 июля, были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск – Иркутск.
Обновлено в 04:12
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество

В центре Екатеринбурга Наина Ельцина открыла именную «скамейку любви»

Перед открытием на скамейку накинули белую ткань и произнесли речь.
Обновлено в 04:48
Религия

На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек

Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.
Обновлено в 05:34
Футбол

Иньеста: «Было странно играть против „Барселоны“»

Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста поделился эмоциями после товарищеского матча против своего бывшего клуба «Барселоны».
Обновлено в 02:37
Космос

В Японии ракета после запуска упала в море

Обновлено вчера в 06:01
Политика

В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве

Обновлено в 04:57
Общество

Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек

Пользователи социальных сетей оценили внешний вид и состояние пригородных поездов, двигающихся по маршруту Киев – Казатин на Украине.
Обновлено в 04:53
Единоборства

Холлоуэй победил Эдгара и сохранил чемпионский пояс UFC

Чемпион полулегкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй в четвертый раз защитил пояс, победив легенду смешанных единоборств Фрэнки Эдгара на турнире в канадском Эдмонтоне, который состоялся в ночь с 27 на 28 июля.
Обновлено в 04:23
Авто

Самодельный электрический мотоцикл может побить рекорд скорости

Обновлено вчера в 05:07
Политика

В Грузии пройдёт митинг за восстановление прежних отношений с Россией

По мнению организаторов митинга, правящая власть показала свою неспособность предотвратить ситуацию, приведшую к обострению отношений с Россией, а значит должна уйти, чтобы могли прийти те, кто сможет начать процесс урегулирования отношений с Россией, Абхазией и Южной Осетией.
Обновлено 25 июля в 17:09
Происшествия

Главу администрации одного из районов Крыма задержали за взятку

Руководитель администрации Ленинского района, расположенного в восточном Крыму, задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Обновлено в 06:20
Общество

В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

Обновлено вчера в 16:30
Космос

Астрономы обнаружили экзопланету с тремя солнцами

Специалисты из НАСА смогли найти экзопланету с 3-мя солнцами, воспользовавшись космическим телескопом TESS.
Обновлено в 04:27
Политика

Украинский журналист призвал ввести войска в Россию «для поддержки демократии»

Журналист, экс-шеф-редактор украинской редакции журнала Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ Максим Кухар призвал «срочно готовить войска для поддержки демократии в России».
Обновлено в 06:08
Футбол

«Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак». Назаров написал стихотворение после матча с «Тамбовом»

Известный артист театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», написал новое стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2) в 3-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

В Крыму заявили о готовности принять самолеты с Украины

«Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на прием рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины», — сказал Черняк.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

Татьяна Навка рассказала о жизни в браке с Дмитрием Песковым

Внимание к Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке стало особенно повышенным после ее брака с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Путин объяснил, для чего спускается под воду и поднимается в небо

Президент России Владимир Путин рассказал, что спускается под воду на батискафе и поднимается в небо для того, чтобы лучше понять цену труда россиян, которые работают в этих условиях.
Обновлено вчера в 10:14
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Российский пранкер, работающий в жанре «пранк-журналистики». Известность Лексусу принесли записи с такими персонами, как Петр Порошенко, Реджеп Тайип Эрдоган, сенатор США Джон Маккейн, генсек НАТО Йенс Столтенберг, Михаил Горбачев, Игорь Коломойский, Виталий Кличко, Элтон Джон и многие другие политики и звезды шоу-бизнеса.
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