Политика

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени ЗеленскогоРБК 03:33

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере. Аудиозапись на YouTube опубликовало издание «Страна.ua». В разговоре с РБК Столяров подтвердил факт звонка Глуховере от имени Зеленского.
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Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу под видом Зеленского

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ТК Звездавчера в 18:36
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Медведев прибыл на парад в честь Дня ВМФ в Севастополе

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«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
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Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море

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Известный артист театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», написал новое стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2) в 3-м туре РПЛ.
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Уже с понедельника арктический циклон принесет в столицу понижение температуры Воскресенье, 28 июля, станет последним жарким днем в Москве перед резким похолоданием.
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