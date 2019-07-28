Политика
Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени ЗеленскогоРБК 03:33
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере. Аудиозапись на YouTube опубликовало издание «Страна.ua». В разговоре с РБК Столяров подтвердил факт звонка Глуховере от имени Зеленского.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
Общество
Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера
Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail.
Обновлено в 06:06
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
В Петербурге завершился главный военно-морской парад
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Общество
В Иркутской области началась эвакуация из-за угрозы нового паводка
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населенных пунктов.
Обновлено в 07:06
Музыка
Более 2 тысяч фанатов Rammstein пришли за автографом клавишника рок-группы
Как передаёт РИА Новости, поклонники Rammstein занимали очередь с 8 утра.
Обновлено в 13:57
Авто
Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Глава днепропетровской полиции ответил Зеленскому на приказ уйти в отставку
Главе полиции Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку.
Обновлено в 14:05
Футбол
«Рубин» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенства
"Рубин" и "Ахмат" сыграли вничью (1:1) в матче 3-го тура молодежного первенства РПЛ.
Обновлено в 13:15
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено 25 июля в 06:24
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Политика
Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина
Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
Обновлено в 13:38
Происшествия
На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой
Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива
Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Навального госпитализировали из СИЗО
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске
Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 11:14
Политика
Голоса на выборах в Раду пересчитают во Львовской области
Согласно предварительном итогу досрочных выборов в Верховную раду Украины, кандидаты от «Слуги народа» получат 125–127 мандатов по мажоритарным округам и 121–122 по партийным спискам.
Обновлено в 12:16
Общество
Синоптик назвала причины рекордной жары в Европе и холода в России
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено в 13:11
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Происшествия
Жертвами непогоды в Италии стали три человека
Три человека стали жертвами непогоды, которая обрушилась на Италию после длительного периода жары с аномально высокими температурами.
Обновлено в 04:39
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Экономика
Управляющие компании разнообразят ИИС
Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Обновлено в 07:00
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11