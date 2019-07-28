Политика

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени ЗеленскогоРБК 03:33

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере. Аудиозапись на YouTube опубликовало издание «Страна.ua». В разговоре с РБК Столяров подтвердил факт звонка Глуховере от имени Зеленского.
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