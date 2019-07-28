Политика

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени ЗеленскогоРБК 03:33

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере. Аудиозапись на YouTube опубликовало издание «Страна.ua». В разговоре с РБК Столяров подтвердил факт звонка Глуховере от имени Зеленского.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу под видом Зеленского

Газета.Ru04:54

Пранкер Лексус разыграл опального украинского генерала от имени Зеленского

РИА Новостивчера в 23:37

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского

РБК03:33

Пранкеры от имени Зеленского разыграли украинского генерала

RT на русском02:30

Пранкер Лексус разыграл главу днепропетровской полиции от имени Зеленского

News.ru01:40

Пранкер Лексус поговорил с опальным украинским генералом от имени Зеленского

Life.ru00:19

Пранкер Лексус от лица Зеленского приказал генералу уволиться после скандала. АУДИО

URA.Ru00:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:45, Вашингтон
Политика

Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

Обновлено в 07:54
Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Автоспорт

Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Спорт

Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта

Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве

Обновлено в 04:48
Происшествия

Сообщения о минировании московских бизнес-центров не подтвердились

Ранее сотрудники экстренных служб в Москве приступили к проверке поступивших анонимных сообщений о минировании торгово-развлекательного центра и бизнес-центров.
Обновлено в 11:52
Политика

В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым

В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

Путин примет главный военно-морской парад в Петербурге

Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и примет главный военно-морской парад на Неве.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном

Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
Обновлено вчера в 21:35
Общество

Неделя в Петербурге начнется с похолодания и дождя

В понедельник, 29 июля в Петербурге ожидается похолодание, возможен дождь. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Обновлено в 11:13
Футбол

Валерий Карпин – о победе над «Арсеналом»: Простых матчей в РПЛ не бывает

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (3:2). – Тяжелая игра.
Обновлено в 12:34
Общество

Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Ирина Шейк закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон

Российская модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером завела новый роман с экс-мужем Дженнифер Энистон — актером Джастином Теру.
Обновлено в 12:03
Политика

Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства

Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли в социальных сетях после поздравления украинцев с "Днем крещения Киевской Руси – Украины".
Обновлено в 12:23
Футбол

ЦСКА — Локомотив 1:0 (1-й тайм)

Система видеоассистента рефери (VAR) первый раз в истории была использована на матче Российской премьер-лиги.
Обновлено в 12:18
Футбол

Семак назвал матч с «Оренбургом» «нервной игрой»

Как стало известно в воскресенье, 28 июля, наставник петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак назвал матч с «Оренбургом» «нервной игрой».
Обновлено в 10:27
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян

Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
Обновлено в 10:47
Экономика

В Сураже Брянской области построят завод за 10 млрд рублей

В Сураже Брянской области предприятие «Пролетарий» в ближайшие два года построит завод за 10 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Обновлено в 01:27
Политика

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Владимир Путин встретился в Петербурге с родными моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

УПЦ МП создала комиссию по обмену пленными на Донбассе

Отмечается, что Синод Церкви принял инициативу митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными и освобождению заключенных.
Обновлено в 09:26
Финансы

Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий

Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

При взрыве в Кабуле пострадали шесть человек

Обновлено в 09:02
Экономика

Россияне стали больше экономить из-за нехватки денег

Россияне стали больше экономить.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Обновлено в 07:14
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:08
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 15:13
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное