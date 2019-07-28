Политика

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени ЗеленскогоРБК 03:33

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере. Аудиозапись на YouTube опубликовало издание «Страна.ua». В разговоре с РБК Столяров подтвердил факт звонка Глуховере от имени Зеленского.
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Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу под видом Зеленского

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Пранкер Лексус от лица Зеленского приказал генералу уволиться после скандала. АУДИО

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Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского

РБК03:33
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
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Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз.
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«28 июля в 14:00 на 338-м километре магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2 (ДЗО ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Ухта») в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская» произошёл разрыв трубы диаметром 1 400 мм с последующим возгоранием газа», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго.
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Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси

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Путин пообещал строить уникальный военно-морской флот

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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