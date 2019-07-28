Политика
Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени ЗеленскогоРБК 03:33
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере. Аудиозапись на YouTube опубликовало издание «Страна.ua». В разговоре с РБК Столяров подтвердил факт звонка Глуховере от имени Зеленского.
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Российский гонщик погиб в Подмосковье
Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
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Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
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Обновлено в 10:26
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Армия и оружие
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Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
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Политика
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Обновлено в 06:00
Общество
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Волна холода, которая идет на Северо-Запад и в Центральную Россию, судя по всему, не успеет испортить погоду в Санкт-Петербурге, где 28 июля в 11:00 мск начнется Главный военно-морской парад.
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Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
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Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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Здоровье
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Путин пообещал строить уникальный военно-морской флот
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Обновлено в 04:45