Политика
Пранкер Лексус от имени Зеленского разыграл опального украинского генералаГазета.Ru 01:20
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) от имени украинского президента Владимира Зеленского вышел на связь с главой полиции Днепропетровской области и опальным генералом Виталием Глуховеря. Об этом передает РИА "Новости".
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Лексус и Вован разыграли генерала полиции, которого потребовал уволить Зеленский
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