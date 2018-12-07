Футбол

Пранделли назначен на пост главного тренера «Дженоа»
Чемпионат
06:04

«Дженоа» в официальном «твиттере» объявил о назначении Чезаре Пранделли на пост главного тренера клуба. Итальянские СМИ сообщают, что свою первую тренировку специалист проведёт с командой уже сегодня, 7 декабря, во второй половине дня. Последним местом работы Пранделли был клуб из ОАЭ «Аль Наср».
Чемпионат06:04

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Пранделли: «Нам нужна поддержка болельщиков»

Soccer.ru11:32

Пранделли стал главным тренером «Дженоа»

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Пранделли стал новым главным тренером «Дженоа»

Евро-футбол.ру06:36

Эпичный матч в Кубке Италии. 6 голов, серия пенальти, отставка тренера

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Пранделли возглавил «Дженоа». Он 15-й тренер за 15 лет при Прециози

Sports.ru07:22

«Дженоа» объявил о назначении Пранделли на пост главного тренера

Sport24.ru06:03

Тренер «Дженоа» был уволен через несколько минут после проигранного матча

Газета.Ruвчера в 16:50
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