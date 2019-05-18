Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбищеИзвестия 07:00
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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Музыка
Лазарев вошел в чарты ITunes 11 европейских стран
Обновлено в 04:34
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика
Российские соотечественники хотят создать «округ дальнего зарубежья»
В свою очередь депутат Госдумы Павел Шперов отметил, что вопрос о гражданстве вполне возможно реализовать.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Зеленский не сможет досрочно распустить Верховную Раду
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не исключает возможности досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 04:42
Армия и оружие
Глава МИД Ирана: Тегеран не хочет войны
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не хочет воевать с США. Поэтому, по его мнению, войны не будет.
Обновлено в 07:21
Политика
Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ
Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).
Обновлено в 06:08
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Транспорт
В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму
Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Космос
Индия планирует отправить в космос семь научных миссий
Индийская организация космических исследований (ISRO) в ближайшие десять лет планирует отправить семь космических миссий для изучения Солнечной системы и пространства за ее пределами, пишет газета Times of India со ссылкой на главу ISRO.
Обновлено в 06:49
Политика
Трамп не приедет на инаугурацию Зеленского
На инаугурацию Владимира Зеленского из США прибудет представительская делегация в составе 15 человек.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала в Instagram стройную фигуру в бикини
Юлия Ковальчук разместила в Instagram фото в бикини.
Обновлено в 01:44
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост
Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Наука
Ученые обнаружили кораллы, способные выжить в «губительных» условиях
Поразительные способности кораллов ученые оценили и во время экспериментов.
Обновлено 16 мая в 22:17
Общество
Максакова отсудила недвижимость Вороненкова на 1 млрд рублей
Недвижимость экс-депутата Госдумы Вороненкова на один миллиард рублей достанется его вдове Марии Максаковой.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Политика
Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
Рабочая группа России и Белоруссии по оценке убытков из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" представит первые результаты в понедельник, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:50
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Общество
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В Татарстане синоптики ожидают заморозки до двух градусов ниже нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Обновлено в 05:23
Спорт
Загитова выложила фото с теннисного корта
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась фотографией с отдыха после тяжелого сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено 16 мая в 16:31
Авто
Назван топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей
Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей европейских производителей стоимостью до 700 тыс. рублей.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь
О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Общество
E1.RU запустил опрос о судьбе сквера на Драме. Голосуйте
В субботу глава города будет встречаться с представителями общественности, где продолжат обсуждать инструменты, с помощью которых власть будет узнавать мнение горожан о судьбе сквера.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном
Обновлено вчера в 18:11