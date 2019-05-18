Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбищеИзвестия 07:00

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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СМИ: часть праха Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

ТАСС06:14

Часть праха Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

РИА Новости06:33

Прах Доренко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

РИАМО06:21

Часть праха Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Вечерняя Москва07:13

Прах Сергея Доренко захоронили в Москве

Москва 2406:00

Прах Сергея Доренко похоронили на Троекуровском кладбище

ТК Звезда06:17

Прах Сергея Доренко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Говорит Москва05:51
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Музыка

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Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика

Российские соотечественники хотят создать «округ дальнего зарубежья»

В свою очередь депутат Госдумы Павел Шперов отметил, что вопрос о гражданстве вполне возможно реализовать.
Обновлено вчера в 21:21
Общество

В Екатеринбурге восьми участникам протестов снизили сроки ареста

Обновлено в 04:44
Политика

Зеленский не сможет досрочно распустить Верховную Раду

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не исключает возможности досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 04:42
Армия и оружие

Глава МИД Ирана: Тегеран не хочет войны

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не хочет воевать с США. Поэтому, по его мнению, войны не будет.
Обновлено в 07:21
Политика

Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ

Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).
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Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
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Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Транспорт

В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму

Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Космос

Индия планирует отправить в космос семь научных миссий

Индийская организация космических исследований (ISRO) в ближайшие десять лет планирует отправить семь космических миссий для изучения Солнечной системы и пространства за ее пределами, пишет газета Times of India со ссылкой на главу ISRO.
Обновлено в 06:49
Политика

Трамп не приедет на инаугурацию Зеленского

На инаугурацию Владимира Зеленского из США прибудет представительская делегация в составе 15 человек.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала в Instagram стройную фигуру в бикини

Юлия Ковальчук разместила в Instagram фото в бикини.
Обновлено в 01:44
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост

Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Наука

Ученые обнаружили кораллы, способные выжить в «губительных» условиях

Поразительные способности кораллов ученые оценили и во время экспериментов.
Обновлено 16 мая в 22:17
Общество

Максакова отсудила недвижимость Вороненкова на 1 млрд рублей

Недвижимость экс-депутата Госдумы Вороненкова на один миллиард рублей достанется его вдове Марии Максаковой.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Политика

Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая

Рабочая группа России и Белоруссии по оценке убытков из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" представит первые результаты в понедельник, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:50
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Общество

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

В Татарстане синоптики ожидают заморозки до двух градусов ниже нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Обновлено в 05:23
Спорт

Загитова выложила фото с теннисного корта

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась фотографией с отдыха после тяжелого сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено 16 мая в 16:31
Авто

Назван топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей

Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей европейских производителей стоимостью до 700 тыс. рублей.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь

О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

Обновлено в 04:17
Общество

E1.RU запустил опрос о судьбе сквера на Драме. Голосуйте

В субботу глава города будет встречаться с представителями общественности, где продолжат обсуждать инструменты, с помощью которых власть будет узнавать мнение горожан о судьбе сквера.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия

Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном

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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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