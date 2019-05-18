Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбищеИзвестия 07:00

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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Часть праха Сергея Доренко развеют над Керчью

РИА Новости Крым07:52

Прах Сергея Доренко похоронили на Аллее журналистов в Москве

Коммерсантъ07:24

Прах Сергея Доренко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Говорит Москва05:51

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Газета.Ru06:35

Часть праха Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

РИА Новости06:33

СМИ: часть праха Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

ТАСС06:14

Прах Сергея Доренко захоронили на московском кладбище

РБК07:20
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Религия

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

Обновлено в 10:14
Религия

Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Политика

В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Политика

В России отреагировали на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма

В свою очередь, депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара в беседе с RT констатировал, что Зеленский начинает повторять ошибки и риторику Порошенко, который на протяжении пяти лет говорил о грядущем возвращении Крыма, украинском флаге над Севастополем и другими городами полуострова, а также делал прочие заявления в подобном ключе.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины

В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке.
Обновлено в 11:55
Политика

Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады

Обновлено в 11:30
Политика

Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
Футбол

Виктор Гончаренко: «Казалось, последний раз побеждали прошлой осенью»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над "Ахматом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»

В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.
Обновлено в 11:20
Политика

Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Политика

Зеленского лишили возможности распустить Раду

В штабе Зеленского сегодня утром подтвердили, что после инаугурации президент намерен распустить Раду.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия

Полиция провела профилактический рейд по клубам и барам на Думской

В Петербурге в ночь с 17 на 18 мая в центре города сотрудники полиции провели рейд по увеселительным местам на улицах Думской и Ломоносова, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.
Обновлено в 07:24
Политика

Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол

«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Обновлено в 11:24
Спорт

Российская сборная по художественной гимнастике завоевала золото в ЧЕ

Российская сборная по художественной гимнастике взяла золото на чемпионате Европы в командном турнире.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров

В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
Обновлено в 08:14
Политика

Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении РФ в ПАСЕ

В Государственной думе РФ изучат все возможные риски при принятии решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:28
Политика

Exxon Mobil начала эвакуацию персонала с юга Ирака

Американская компания Exxon Mobil проводит эвакуацию своих сотрудников, работающих на месторождении нефти в южной иракской провинции Басра, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на источник в иракском руководстве.
Обновлено в 09:35
Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу

Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Гаджеты

Lenovo показала на видео гибкий смартфон Motorola Razr

На мероприятии удалось побывать немногим, однако при этом Lenovo показала на видео гибкий смартфон Motorola Razr.
Обновлено вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Опубликовано свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл

СМИ узнали тайну, которую долгое время скрывали принц Гарри и Меган Маркл: благодаря публикации в сети свидетельства о рождении их сына стало известно, где родился молодой лорд Маунтбеттен-Виндзор.
Обновлено вчера в 16:36
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Армия и оружие

Белоруссия создает аналог российского «Искандер-М»

Представитель завода сообщил ТАСС, что создание ракеты идет в рамках программы развития комплекса «Полонез-М», который в будущем может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского ОТРК «Искандер-М».
Обновлено в 07:46
Политика

Порошенко предложил крымским татарам автономию

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Спорт

Тарасова: самое главное у Загитовой уже есть

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения российскую фигуристку, чемпионку мира и Европы Алину Загитову, передает Sport24.
Обновлено в 11:54
Здоровье

В Москве выбрали лучшую медицинскую сестру

Обновлено в 11:22
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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