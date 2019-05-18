Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбищеИзвестия 07:00
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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Религия
Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен
В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Политика
В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%
Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Политика
В России отреагировали на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
В свою очередь, депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара в беседе с RT констатировал, что Зеленский начинает повторять ошибки и риторику Порошенко, который на протяжении пяти лет говорил о грядущем возвращении Крыма, украинском флаге над Севастополем и другими городами полуострова, а также делал прочие заявления в подобном ключе.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины
В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке.
Обновлено в 11:55
Политика
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
Обновлено в 11:30
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
Футбол
Виктор Гончаренко: «Казалось, последний раз побеждали прошлой осенью»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над "Ахматом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»
В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.
Обновлено в 11:20
Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Политика
Зеленского лишили возможности распустить Раду
В штабе Зеленского сегодня утром подтвердили, что после инаугурации президент намерен распустить Раду.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
Полиция провела профилактический рейд по клубам и барам на Думской
В Петербурге в ночь с 17 на 18 мая в центре города сотрудники полиции провели рейд по увеселительным местам на улицах Думской и Ломоносова, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.
Обновлено в 07:24
Политика
Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США.
Обновлено вчера в 23:44
Спорт
Российская сборная по художественной гимнастике завоевала золото в ЧЕ
Российская сборная по художественной гимнастике взяла золото на чемпионате Европы в командном турнире.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров
В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
Обновлено в 08:14
Политика
Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении РФ в ПАСЕ
В Государственной думе РФ изучат все возможные риски при принятии решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:28
Политика
Exxon Mobil начала эвакуацию персонала с юга Ирака
Американская компания Exxon Mobil проводит эвакуацию своих сотрудников, работающих на месторождении нефти в южной иракской провинции Басра, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на источник в иракском руководстве.
Обновлено в 09:35
Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу
Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Гаджеты
Lenovo показала на видео гибкий смартфон Motorola Razr
На мероприятии удалось побывать немногим, однако при этом Lenovo показала на видео гибкий смартфон Motorola Razr.
Обновлено вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Опубликовано свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл
СМИ узнали тайну, которую долгое время скрывали принц Гарри и Меган Маркл: благодаря публикации в сети свидетельства о рождении их сына стало известно, где родился молодой лорд Маунтбеттен-Виндзор.
Обновлено вчера в 16:36
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Армия и оружие
Белоруссия создает аналог российского «Искандер-М»
Представитель завода сообщил ТАСС, что создание ракеты идет в рамках программы развития комплекса «Полонез-М», который в будущем может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского ОТРК «Искандер-М».
Обновлено в 07:46
Политика
Порошенко предложил крымским татарам автономию
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Спорт
Тарасова: самое главное у Загитовой уже есть
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения российскую фигуристку, чемпионку мира и Европы Алину Загитову, передает Sport24.
Обновлено в 11:54
Здоровье
В Москве выбрали лучшую медицинскую сестру
Обновлено в 11:22