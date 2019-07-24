Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли в Крыму на горе МитридатМИР 24 07:36

Прах известного российского журналиста Сергея Доренко развеяли в Керчи, где он родился, сообщила в своем Telegram-канале его вдова Юлия Доренко.
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Прах известного радиоведущего Сергея Доренко развеяли в Керчи

ИА Крыминформ07:59

Вдова Сергея Доренко развеяла его прах в Крыму

StarHit.ru08:30

Прах уроженца Керчи Доренко развеяли на горе Митридат

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Вдова Доренко развеяла его прах на горе Митридат

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Семья Сергея Доренко развеяла часть его праха на горе Митридат в Крыму

РБК07:54

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Говорит Москва06:20

Прах Доренко развеяли на горе Митридат

Культуромания06:14
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
Общество

РБК: кабмин предложил разрешить РЖД вырубку леса на Байкале

Уже подготовлены соответствующие поправки в закон об охране озера, которые разрешат массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (но вне границ особо охраняемых зон), пишет РБК со ссылкой на копию документа.
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Савченко пожалела о смерти Захарченко

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В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада

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Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
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Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»

Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Гавану в октябре 2019 года.
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В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
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Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки

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Обновлено в 11:06
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Россиянам разрешили отдыхать на Мальдивах три месяца без виз

Отныне россияне смогут летать в островное государство на срок до 90 дней без оформления визы — достаточно иметь при себе общегражданский заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект, которым предлагается разрешить судиться с россиянами и российскими юрлицами, попавшими под санкции США и других стран, только в российских судах или третейских судах с местом арбитража на территории РФ.
Обновлено в 08:00
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В США оштрафовали Facebook на $5 млрд

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
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Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
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Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
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Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза

Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
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Time повторил обложку журнала с покорителями Луны без России

Обложка журнала повторяет номер от 1968 года, где были изображены советский космонавт и американский астронавт.
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В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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Фильм «Калина красная» покажут на Венецианском кинофестивале

Лента Василия Шукшина попала в программу Венецианской классики В пресс-службе Венецианского кинофестиваля сообщили, что в программу Венецианской классики в этом году включен фильм Василия Шукшина "Калина красная".
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Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
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Сергей Доренко
Российский журналист
Советский и российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер, социолог. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва».
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Митридат
Гора в Крыму, в черте города Керчь. Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
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