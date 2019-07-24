Прах известного российского журналиста Сергея Доренко развеяли в Керчи, где он родился, сообщила в своем Telegram-канале его вдова Юлия Доренко.

Прах Сергея Доренко развеяли в Крыму на горе Митридат

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