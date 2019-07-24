Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли в КрымуИА InterMedia 08:54

Прах журналиста Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая 2019 года, развеяли на горе Митридат в Крыму согласно его воле.
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Вдова Доренко развеяла его прах на горе Митридат

Телепрограмма07:54

Вдова Сергея Доренко развеяла его прах в Крыму

StarHit.ru08:30

Прах Доренко развеяли на горе Митридат

Культуромания06:14

Прах известного радиоведущего Сергея Доренко развеяли в Керчи

ИА Крыминформ07:59

Прах Доренко развеяли над Крымом

Телеканал 360°06:46

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Говорит Москва06:20

Прах уроженца Керчи Доренко развеяли на горе Митридат

РИА Новости Крым08:04
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Футбол

Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»

На сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьем по силе дивизиона чемпионата России, обнаружена страница клуба «Газмяс».
Обновлено в 14:25
Политика

ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии

Обновлено в 15:04
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Офис украинского лидера Владимира Зеленского выразил правительству страны свое намерение сместить мэра Киева Виталия Кличко, сообщил в своем фейсбуке шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.
Обновлено в 09:06
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

Обновлено в 08:24
Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Политика

В Сети высмеяли «императорский» профиль Макрона

В Сети высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона, опубликовавшего свое фото в круге, которое напомнило пользователям профили древнеримских правителей на монетах.
Обновлено в 10:30
Политика

Украина задумала расширить санкции против России

Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18
Происшествия

К Дмитрию Гудкову пришли с обыском

У политика Дмитрия Гудкова ведутся обыски. Об этом сообщил РБК помощник председателя «Партии перемен» Алексей Обухов.
Обновлено в 15:33
Наука

Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки

С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.
Обновлено в 05:40
Политика

Зеленский обсудил с премьером Италии приговор украинцу Маркиву

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону приговор бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву по делу об убийстве итальянского репортёра Андреа Роккелли.
Обновлено в 14:02
Политика

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Интернет

Microsoft случайно раскрыла, как изменится «Пуск» в Windows 10

Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено в 15:22
Общество

Правительство намерено разрешить вырубку леса на Байкале

Кабмин намерен внести поправки в закон «Об охране озера Байкал», где прописаны расширенные полномочия РЖД по сплошным вырубкам леса.
Обновлено в 04:55
Кино

Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»

Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Политика

Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Происшествия

В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл

Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
Политика

В конгрессе США начались слушания с участием экс-спецпрокурора Мюллера

В американском конгрессе начались слушания с участием бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США и в итоге не нашел свидетельств сговора между президентом Дональдом Трампом и Россией.
Обновлено в 08:48
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Футбол

«Цзянсу Сунин» предложил за Бэйла € 20 млн

Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины

Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины Кстати, в эксклюзивном интервью "Вокруг ТВ" Виктория рассказала об успехах девочки.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика

В России создается единая база данных граждан

Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.
Обновлено вчера в 05:47
Политика

Борис Джонсон: Великобритания выйдет из ЕС 31 октября

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет свой пост 24 июля, новым главой правительства Соединённого Королевства станет глава правящей Консервативной партии, коим был избран Борис Джонсон.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

Координатор московского штаба Навального сообщил о своем задержании

Сотрудники полиции задержали координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Об этом сообщается в Twitter штаба.
Обновлено в 10:25
Общество

Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»

Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Финансы

Банки резко увеличили запасы валюты

Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Обновлено в 09:39
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.
Обновлено в 12:37
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Сергей Доренко
Российский журналист
Советский и российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер, социолог. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва».
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