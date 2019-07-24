Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли в КерчиРидус 07:32

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи. Об этом в Instagram сообщила вдова журналиста.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Вдова Доренко развеяла его прах на горе Митридат

Телепрограмма07:54

Вдова Сергея Доренко развеяла его прах в Крыму

StarHit.ru08:30

Прах Доренко развеяли над Крымом

Телеканал 360°06:46

Прах известного радиоведущего Сергея Доренко развеяли в Керчи

ИА Крыминформ07:59

Семья Сергея Доренко развеяла часть его праха на горе Митридат в Крыму

РБК07:54

Прах уроженца Керчи Доренко развеяли на горе Митридат

РИА Новости Крым08:04

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Говорит Москва06:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
Кино

Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Обновлено в 13:12
Происшествия

Оглашены результаты проверки по делу о теракте в метро Петербурга

В среду, 24 июля, в Ленинградском окружном военном суде, где с начала апреля этого года слушается уголовное дело о теракте в метро Петербурга, были оглашены результаты назначенной уже в разгар процесса экспертизы телефонных переговоров.
Обновлено в 08:15
Гаджеты

Nokia представила два новых кнопочных телефона

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила два новых функциональных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019).
Обновлено в 08:04
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Политика

Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс

В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.
Обновлено в 04:40
Политика

В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Политика

В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17

Обновлено в 13:50
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

Обновлено в 08:24
Спорт

Ласицкене победила на чемпионате России

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на чемпионате России, который проходит в Чебоксарах.
Обновлено в 13:18
Политика

На Украине предложили расширить санкции против России

Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Новая башкирская мода: в Уфе кассир банка похитила 6,5 млн рублей

Известно, что 39-летняя кассирша банка «Открытие» присвоила себе огромную сумму – 6,5 миллионов рублей.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева

Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика

Премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон

Премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон, избранный лидером Консервативной партии, передает Sky News.
Обновлено вчера в 07:07
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество

Полиция подсчитала количество участников митинга на площади Ленина

Обновлено в 13:56
Политика

Глава МИД Великобритании Хант подал в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант принял решение покинуть свой пост.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Источник рассказал о жизни мальчика, посаженного на цепь на Кубани

Обновлено в 08:16
Авто

Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию

По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Общество

Температура воздуха в Бельгии побила рекорд 1833 года

По сообщению Дехенау, в Кляйн-Брогеле зафиксировали 38, 9°C. Это самая высокая температура в истории Бельгии с 1833 года.
Обновлено в 10:50
Гаджеты

Fujifilm представила распознающую номера машин за километр камеру

В компании заверили, что модель SX800 обладает 40-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 20–800 мм.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Путин прокомментировал смертельный пожар в детском лагере

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, которые погибли в ходе пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:45
Политика

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Владимир Путин в среду раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области.
Обновлено в 13:22
Политика

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Политика

В России создается единая база данных граждан

Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.
Обновлено вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.
Обновлено в 12:15
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.
Обновлено в 12:37
ещё по теме
Сергей Доренко
Российский журналист
Советский и российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер, социолог. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное