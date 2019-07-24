Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в КерчиТАСС 07:11

Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста. Об этом в своем Telegram-канале в среду сообщила его вдова Юлия.
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Вдова Доренко развеяла его прах на горе Митридат

Телепрограмма07:54

Вдова Сергея Доренко развеяла его прах в Крыму

StarHit.ru08:30

Прах уроженца Керчи Доренко развеяли на горе Митридат

РИА Новости Крым08:04

Прах известного радиоведущего Сергея Доренко развеяли в Керчи

ИА Крыминформ07:59

Семья Сергея Доренко развеяла часть его праха на горе Митридат в Крыму

РБК07:54

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Говорит Москва06:20

Прах Доренко развеяли на горе Митридат

Культуромания06:14
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Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Политика

Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 10:06
Политика

Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Общество

Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»

Обновлено в 02:10
Политика

Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании

Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Происшествия

На Урале осудили сотрудницу почты за присвоение лотерейных билетов

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1,5 годам колонии бывшего руководителя отдела продаж екатеринбургского филиала "Почты России", которая присвоила себе лотерейные билеты на сумму более 2 миллионов рублей, чтобы получить по ним выигрыши, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Директор «Ленкома» подробно рассказал о самочувствии Инны Чуриковой

Обновлено в 04:04
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика

Госдума разрешила россиянам охотиться с луками

Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Политика

Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Правительство предложило создать единую базу данных россиян — реестр, в котором будут содержаться все сведения о гражданах РФ, сообщает 23 июля РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Политика

Путин попал на обложку американского Newsweek

Президент России Владимир Путин стал лицом обложки августовского номера американского журнала Newsweek.
Обновлено в 10:38
Экономика

В США оштрафовали Facebook на $5 млрд

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Политика

Володин поддержал запрет судиться вне России с попавшими под санкции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект, которым предлагается разрешить судиться с россиянами и российскими юрлицами, попавшими под санкции США и других стран, только в российских судах или третейских судах с местом арбитража на территории РФ.
Обновлено в 08:00
Общество

Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян

«Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 02:11
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
Происшествия

СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде

Обновлено в 09:48
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка

В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
Обновлено в 07:41
Политика

Путин призвал современников помнить о причинах русской эмиграции

По итогам экскурсии Путин оставил запись в Книге почетных посетителей, где, в частности, отметил, что "особенностью русской эмиграции всегда была связь с родиной, духовная связь с Россией".
Обновлено в 10:33
Музыка

Клип группы Queen набрал более миллиарда просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 17:02
Технологии

Япония объявила о намерении демонтировать АЭС «Фукусима-2»

В Японии планируют демонтировать атомную электростанцию "Фукусима-2".
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Общество

Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Футбол

Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился своего лучшего бомбардира

Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
Обновлено в 09:05
Футбол

Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» победить «Интер»

Обновлено в 10:58
Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Футбол

«Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород» в домашнем матче ФНЛ

В следующем туре ФНЛ «Спартак-2» сыграет на выезде с «Армавиром» 29 июля, а «Нижний Новгород» днём ранее примет московское «Торпедо».
Обновлено в 10:55
Политика

Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом

Как ожидается, в ходе нынешнего визита в Гавану, который продлится меньше суток, глава российского дипведомства проведет переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, который приезжал в Москву в мае этого года.
Обновлено вчера в 22:16
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Сергей Доренко
Российский журналист
Советский и российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер, социолог. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва».
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Митридат
Гора в Крыму, в черте города Керчь. Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
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