Правозащитницу Людмилу Алексееву похоронят не на Троекуровском кладбище в Москве, как ранее сообщали некоторые СМИ, а в Соединенных Штатах Америки. Об этом ее сын, профессор Университета Индианы в Блумингтоне Михаил Алексеев заявил Агентству городских новостей «Москва».

с чего всё началось

Сама Людмила Алексеева прожила за границей 16 лет. Отвезет прах в США ее сын Михаил, уточнила исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева. Ранее планировалось, что прах Алексеевой после кремирования будет захоронен в семейной могиле на Троекуровском кладбище Москвы, напоминает ТАСС.

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